Vieles ist neu: „Radio Ruhrpott“ tourt durch die Region

Castrop-Rauxel. Im Herbst und Winter verlässt das Ruhrgebiets-Musical des Öfteren sein Heimathaus in Castrop-Rauxel. Zudem wechselt die Hauptrolle.

Ob wohl zur Hochzeit des Bergbaus so manch Kumpel von einem Leben als Rockstar geträumt hat? Diese Frage stellten sich vor knapp sechs Jahren die Macher des Musicals „Radio Ruhrpott“ und beantworteten sie für sich mit einem klaren „Ja“. Peter Richards, genannt „Ritchie“, ist die Hauptfigur im „Ruhrical“. Der Bergmann schwärmt aber nicht nur von den Bühnen der Region und den selbst geschriebenen Songs, die er darauf singen will – nein, er verliebt sich auch in Petra von Bodelschwingh. Pikant: Sie ist die Tochter seines Steigers, was naturgemäß im Berufs- wie Privatleben für Chaos sorgt.

Die Bühnenumsetzung der Geschichte, garniert mit vielen Hits von bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus der Region wie Nena, Herbert Grönemeyer oder Friedel Hensch, startet nun in eine neue Herbst- und Wintersaison.

„Radio Ruhrpott“: Neuer Hauptdarsteller stammt aus Kamen

Dies allerdings mit einer bedeutenden Umbesetzung. Jonas Pieper ersetzt Dimitri Vassiliadis in der Hauptrolle. Pieper, aus Kamen stammend und nun in Bochum wohnend, war bereits 2019 in der Nebenrolle „Fritz“ Teil des Casts. „Bei den Szenen unter Tage wird er sogar das alte Zechenhemd seines Großvaters tragen, der war noch richtig auf’m Pütt“, merkt Bernd Böhne, künstlerischer Leiter und Darsteller der Rolle „Hausmeister Pachulke“, an.

Hits aus der Region: Der Ruhrpott läuft im Radio

Weitere Neuzugänge im Aufgebot sind Sandra Mennicke als „Anne Castrop“ – na, wo die Inspiration für den Namen wohl herkommt? –, die Live-Musiker Stephan Schott (Schlagzeug, auch Musiker bei Aufführungen im Dortmunder Opernhaus wie „Rent“) und Olaf Scherf (Gitarre) sowie Tlako Mokgadi, der im Laufe des Herbstes den Radiomoderator „Sam Meldock“ spielen wird. Er kehrt wie Jonas Pieper nach vier Jahren ins „Radio Ruhrpott“-Ensemble zurück.

Jonas Pieper (rechts) ist neuer Hauptdarsteller bei "Radio Ruhrpott" und schlüpft in die Rolle von Ritchie. Foto: C. Röttgermann / Ruhrical

Familien-Sonntag bei „Radio Ruhrpott“: Kinderkarten für 9,90 Euro

Von einer weiteren Neuerung profitieren vor allem Kinder: Ab dem 1. Oktober zahlt der Nachwuchs bis zum vollendeten 16. Lebensjahr in Begleitung zweier voll zahlender Erwachsener nur 9,90 €, jeweils immer bei den Vorstellungen am Sonntag. Von diesen gibt es bis zum 11. Februar ganze sieben. „Immer um 15 Uhr, damit die Kinder rechtzeitig im Bett und die Großen pünktlich zum ‚Tatort‘ zuhause sind“, wie es Bernd Böhne formuliert.

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Die Akteure stimmen sich hinter der Bühne auf die Vorstellung ein. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Vom Steigerlied bis Extrabreit, von Nena bis Helge Schneider war musikalisch so ziemlich alles vertreten, was Ruhrpottmusik bekannt gemacht hat. Foto: Jürgen Theobald

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Auch einige zünftig verkleidete Bergleute sitzen im Auditorium. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Sängerin Claudia Stern, mitte, spielt gleich mehrere Rollen. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Anni Herget als Petra aus gutem Hause und Dimitri Vassiliadis als Bergmann Ritchie sind das verliebte Paar, das zueinander finden muss. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Schalke-Fans bejubeln den Sieg ihrer Mannschaft. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Bernd Böhne alias Hausmeister Machulke führt humorig in und durch das Programm. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Die Figur des Radiomoderators Sam Maldock ist Dreh- und Angelpunkt der Show. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Viel Musik, Show und Tanz, hier mit Sängerin Mia Martin, wird geboten auf der Bühne. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Eine Persiflage auf die Band Extrabreit darf natürlich nicht fehlen. Viel Musik, Show und Tanz wird geboten auf der Bühne. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show BVB-Fans bejubeln den Sieg ihrer Mannschaft. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Radio Ruhrpott liefert grandiose, knallbunte Ruhrical-Show Auch Marc Stahlberg als Helge-Schneider-Double begeistert das Publikum. Viel Musik, Show und Tanz wird geboten auf der Bühne. Das Ruhrpott-Musical bzw. Ruhrical Radio Ruhrpott wird aufgeführt unter dem Motto -Das ganze Ruhrgebiet in einem Musical- am 17. Dezember 2022 im Saalbau an der Bergerstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Der Tourplan ist zudem im Vergleich zu früheren Jahren räumlich erweitert worden. Das „Ruhrical“ wird in nunmehr sechs Städten aufgeführt. Witten ist nach dem erfolgreichen Debüt im Vorjahr wieder mit im Kalender dabei, außerdem gibt es Vorstellungen in Hamm, Recklinghausen, Unna und Soest. „Die Europahalle Castrop-Rauxel bleibt das Haupthaus, aber wir schauen immer nach Ideen, wie und wo wir unsere Show auch in anderen Städten zeigen können. Ins Recklinghäuser Ruhrfestspielhaus wollte ich beispielsweise immer schon mal hin. Und meist sind wir in den Städten außerhalb Castrop-Rauxels sogar ausverkauft“, erklärt Bernd Böhne stolz.

„Radio Ruhrpott – Das Ruhrical“ live: 29.9.-1.10. + 20.-22.10. + 24.-26.11. + 8.-10.12. + 29.12. Castrop-Rauxel (Europahalle), 7.10. Recklinghausen (Ruhrfestspielhaus), 18.+19.11. Hamm (Kurhaus Bad Hamm), 1.-3.12. Unna (Erich Göpfert Stadthalle), 15.+16.12. Witten (Saalbau), 10.+11.2. Soest (Stadthalle). Karten ab ca. 30 €.

