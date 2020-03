Wie Tobias Beck den Menschen Konfetti ins Leben streut

Essen. Motivations-Speaker Tobias Beck erzählt auf seiner Tour Geschichten aus dem Leben. Dabei blickt er auch humorvoll auf seine eigene Vergangenheit.

Motivationstrainer, Hochschuldozent, Flugbegleiter, Autor, Podcast-Betreiber, YouTuber – kein Zweifel: Tobias Beck ist ein wahrer Tausendsassa. In seinem Buch „Unbox Your Life“ (dt.: Pack dein Leben aus) gibt er den Lesern Tipps für ein erfolgreicheres, authentisches und glückliches Leben. Seine Geschichten funktionieren aber auch live – die anstehende Tour und sein interessanter Werdegang waren Teil des Interviews mit Patrick Friedland.

Wann kam bei Ihnen der Moment im Leben, an dem Sie sich sagten: „Ich will das Leben anderer besser machen“?

Während eines Seminars in Singapur, das ich besucht habe – mit dem Ziel ein besserer Trainer zu werden und mehr Geld zu verdienen – gab es einen Schlüsselmoment mit meinem Mentor. Dieser hat mir vor 400 weiteren Teilnehmern gesagt, ich solle endlich aufhören, die ganze Zeit nur Dinge für mich zu tun. Dies war mir sehr unangenehm und ich war erst einmal beleidigt. Aber ich musste zugeben: Er hatte Recht, es ging bislang immer nur um mich. Ab da habe ich begonnen, an andere zurückzugeben und jeden Tag dafür aufzustehen, so vielen Menschen wie möglich Konfetti ins Leben zu streuen. Darin habe ich endlich meine echte Erfüllung gefunden.

Tobias Beck hält Gästen den Spiegel des Lebens vor

Was wird denn auf der „Unbox Your Life“-Tour genau geboten?

Im Prinzip machen wir eine Reise in die Welt der positiven Psychologie, die allerdings einem Ausflug in einen inneren Vergnügungspark gleicht: Diese Abende sind zum Lachen, Weinen und Staunen. Das Programm bedeutet zweieinhalb Stunden Tiefgang, bei dem ich den Besuchern sehr liebevoll und humoristisch den Spiegel des Lebens vorhalte. Auf die Bühne muss außer mir niemand, aber das Publikum wird die ganze Zeit einbezogen. Ich garantiere: Diesen Abend wird niemand vergessen. Einige Besucher verändern nach der Show ihr ganzes Leben, anderen wird wieder bewusst, wie kostbar und kurz unsere Zeit auf Erden ist.

YouTube- Motivationscoach Tobias Beck bei einem Live-Auftritt

Der Untertitel Ihrer Show und des dazu passendes Buches lautet: „Das Bewohnerfrei-Programm“. Was ist denn so schlimm daran, ein „Bewohner“ zu sein? Eigentlich steht das Wort im Deutschen ja für etwas Neutrales ...

Schlimm ist das überhaupt nicht. Zunächst einmal leben die stärksten Bewohner meist in unseren eigenen Köpfen. Das sind diejenigen Anteile, die immer negative Impulse, Schreckensnachrichten und schlechtes Wetter brauchen, um sich gut zu fühlen. Doch jeder wird diesen Menschentypen auch aus seinem Umfeld kennen: Das sind diejenigen, denen man kaum etwas recht machen kann und die über alles lamentieren. Wenn etwas schlimm daran ist, dann, dass das anstrengend und wenig ermutigend sein kann – zudem, dass wir davon nicht unbeeinflusst bleiben, da unser Lebensumfeld viel wirkungsmächtiger ist als unser Geist. Deswegen dürfen wir alle darauf achten, mit welchen Menschen wir uns umgeben.

„Plakate am Bahnhof bringen heute nichts mehr“

Welche Entwicklung in der deutschen Gesellschaft nervt Sie am meisten?

Einerseits gibt es die Tendenz, jede Form von gesellschaftlicher Verantwortung abzugeben: an Politiker und Lehrer zum Beispiel. Es gibt viele Menschen, die lieber in der Eckkneipe mit gefährlichem Halbwissen diskutieren, anstatt in der Kita oder dem Seniorenheim gegenüber mit anzupacken: „Das sollen mal die da oben machen.“ Doch die neue Generation akzeptiert das nicht mehr. Unzählige junge Menschen, die ich treffe, sind lösungsorientiert, anstatt dass sie jammern und passiv bleiben. Sie brauchen keine Politik der Farben mit Rot, Schwarz oder Gelb.

Was muss man mitbringen, um einen Spiegel-Bestseller zu schreiben?

In meinem Fall eine Menge Mut, denn ich habe mich nie für einen Autor gehalten und hatte große Zweifel, ob die Bücher von den Menschen überhaupt angenommen werden. Für mein erstes Buch habe ich drei Jahre gebraucht, für das zweite ein Jahr und das dritte – „Die Rede deines Lebens“ – habe ich innerhalb von zwei Wochen geschrieben. Was mich enorm stärkt, sind die Community, die hinter mir steht, und die Influencer, die meine Bücher weiterempfehlen. Plakate am Bahnhof bringen heute nichts mehr, da für die neue Generation alles online stattfindet. In den klassischen Medien bin ich bislang eher unbekannt, dafür gebe ich viele Podcast-Interviews. Heute sind Beziehungen die Grundlage für alles – und genau deswegen ist „Unbox Your Relationship“ ein Spiegel-Bestseller geworden.

Haben Sie selber zu bestimmten Bühnenpersönlichkeiten aufgeschaut? Wer waren Ihre Vorbilder?

Mein größtes Vorbild ist der Amerikaner Les Brown. Er hat ein riesiges Herz und ein winzig kleines Ego. Als ich ihm einmal hinter der Bühne begegnete, fragte er mich, was er für mich tun kann – und nicht umgekehrt. Aber ich habe mich in der ganzen Welt ausbilden lassen und besuche seit 1999 jährlich mehr als 20 Seminartage anderer Speaker und Mentoren.

Viele loben die Gags, die Sie in Ihre Auftritte einflechten. Woher kommen Ihre Komiker-Qualitäten?

Die Vorliebe dafür ist offenbar angeboren. Als Kind habe ich Kassetten von Otto und Dieter Hallervorden auswendig gelernt und schon in der Grundschule habe ich vor der ganzen Klasse Witze erzählt. Humor hilft uns dabei, schwierige Themen leichter zu machen.

„Ich weigere mich bis heute, erwachsen zu werden“

Laut Ihrer Biografie waren Sie als Kostümdarsteller in der Disneyworld Florida tätig. Klingt nach einem nicht ganz gewöhnlichen Job. Wie kam es dazu?

Ich habe mich damals bei einer Tochterfirma von Disney beworben – und schon steckte ich im Kostüm. Später durfte ich dann Kinder durch die Parks führen, weshalb ich auch heute noch gerne ihr Reisebegleiter durchs Leben bin.

Was können wir denn von den Disney-Figuren lernen?

Sie bringen Menschen Freude und Leichtigkeit und nehmen sich selbst nicht so ernst – das können insbesondere wir Deutschen gut gebrauchen. Außerdem entführen sie uns in eine andere Welt voller Zauber und Magie.

Ich zitiere Ihre Homepage: „Tobias Beck flog aus dem Kindergarten, der Grundschule und 5 verschiedenen Gymnasien.“ Wie das?

Ich war und bin ein Freigeist und ein Träumer – ich leide noch heute am Peter-Pan- und Pipi-Langstrumpf-Syndrom: Ich weigere mich, erwachsen zu werden. Als Kind hat das gesellschaftliche System mich oft als Rebell erlebt, weil Sätze wie „Du musst das machen“ bei mir nicht funktioniert haben. In der Schule stand ich in vielen Fächern ungenügend, bis eine Lehrerin kam, die alles veränderte. Doch dazu mehr auf der Tour.

Haben diese Erlebnisse Ihre Karriere positiv beeinflusst?

Es ist bestimmt ein großer Vorteil, wenn sich ein Coach durch eigene Erfahrungen gut in die Lebensgeschichten anderer hineinfühlen kann. Ich für meinen Teil kann durch meine Biografie gut mit Rückschlägen umgehen. Ich habe keine Angst davor, anzuecken und sage meine Meinung auch dann, wenn sie nicht dem Mainstream entspricht.

