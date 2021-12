„Wintermezzo“ zwischen den Jahren: Dinslakens neues Varieté

Beherrscht die Räder am Boden und in der Luft: Rachel Salzmann aus dem „Wintermezzo“-Ensemble.

Dinslaken. Zwischen den Jahren läuft das neue Varieté-Programm „Wintermezzo“ in der Kathrin-Türks-Halle. Clown Tonito Alexis spielt die Hauptrolle.

Eine neue Spielstätte bietet neue Möglichkeiten: Das wissen sie in Dinslaken jetzt besonders gut. Ausgerechnet in einer Zeit, in der eine Pandemie die Veranstaltungsbranche weltweit nahezu komplett lahmlegt, steht die Kathrin-Türks-Halle nach fast sechs Jahren voller Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wieder zur Verfügung.

Zu den ersten Profiteuren gehört das Ensemble von „Wintermezzo“. Vom 27. Dezember bis zum 2. Januar ist das Varieté-Programm zu sehen, das die städtische Veranstaltungsagentur DIN-Event ins Leben rief. „Wir haben jetzt hier ein sehr, sehr schickes Haus zur Verfügung und Varieté passt einfach in die Region und erfreut sich gerade bei Familien großer Beliebtheit“, sagt Jens Kim, Marketingleiter von DIN-Event.

„Wintermezzo“: Clown Tonito reist vom Melonenfeld auf die Bühne

Thematisch entführt die Show die Besucher in die 1920er-Jahre. In einem an „Cabaret“ und „Babylon Berlin“ erinnernden Ambiente wird die Geschichte von Tonito erzählt. Der junge Spanier will ein professioneller und berühmter Clown werden. Bis es soweit kommt, hat Tonito aber einen weiten Weg zu gehen. Schließlich arbeitet er in der Heimat auf einer Melonen-Plantage. Eines Tages nimmt er seinen Mut zusammen, zieht los und trifft nach und nach immer mehr skurrile Gestalten aus dem professionellen Showgeschäft.

Diese unterhalten das Publikum in den klassischen Varieté-Disziplinen. Mit dabei sind unter anderem die US-Amerikanerin Rachel Salzman am Cyr-Rad, der Wiener Handstandkünstler Carlo sowie das ungarische Schleuderbrett-Trio Csaszar. Ebenfalls Teil des Ensembles – und da stimmt die Chemie naturgemäß – ist auch Jonglage-Künstlerin Stefania Iarz. Denn: Die Italienerin und Tonito (bürgerlich: Tonito Alexis) sind ein Ehepaar und standen in den vergangenen Jahren schon des Öfteren gemeinsam auf verschiedenen Bühnen.

Der Clown Tonito Alexis und die Akrobatin Stefania Iarz sind nicht nur auf der Bühne verpartnert. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Erfahrene Liveband spielt auf

Für die passende Live-Musik für zwischendurch sorgen die Mitglieder der Band Farfarello. Geiger Mani Neumann und Gitarrist Ulli Brand spielen bereits seit 1982 gemeinsam akustischen Rock mit verschiedenen Einflüssen und Gastmusikern. Zudem gibt es in der knapp zwei Stunden langen Show noch Luftakrobatik am Kronleuchter, (Fuß)-Jonglage, Hula-Hoop-Nummern sowie Ballett-Einlagen.

Für „Wintermezzo“ treffen die zuständigen Techniker umfangreiche Vorbereitungen, der Innenraum der Kathrin-Türks-Halle wird gesondert illuminiert und in verschiedene Bereiche aufgeteilt. In der vorderen Hälfte gibt es Tische mit jeweils vier Plätzen, die aus den meisten Theatern bekannten regulären Sitzreihen liegen im hinteren Bereich.

Testzentrum 50 Meter neben der Halle

Nach heutigem Stand gilt die 2G-Regel, Kinder bis 16 Jahre müssen einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen, ein Testzentrum findet sich praktischerweise nur 50 Meter von der Halle entfernt. Auf allen Wegen gilt zudem Maskenpflicht, am Platz kann die Mund-Nase-Bedeckung allerdings abgelegt werden.

Zukünftig soll die Varieté-Show eine feste Größe im Dinslakener Veranstaltungskalender werden, geht es nach DIN-Event: „Wir wollen hier Kontinuität reinbekommen und dieses Format über die kommenden Jahre aufbauen“, sagt Jens Kim. Damit es nicht bei einem einzigen „Wintermezzo“ bleibt.

INFO: „Wintermezzo“ in Dinslaken

Termine: 27.12.-2.1., Mo-Fr 19.30 Uhr, Do+Fr auch 15.30 Uhr, Sa 18 Uhr, So 15.30 Uhr. Kathrin-Türks-Halle, Platz D’Agen 4, Dinslaken.

Karten ab ca. 29 € gibt’s auf www.reservix.de, weitere Informationen finden Sie auf www.din-event.de oder unter 02064/42960

