WWE veranstaltet „ein kleines bisschen Horrorschau“

Essen. Im Mai 2021 sollen die Wrestling-Stars der WWE zurück nach NRW kommen. Jetzt steht aber erstmal eine Veranstaltung der besonderen Art an.

Elf Jahre ist es her, da setzte die Wrestling-Liga „WWE“ ein Zeichen: Sie führte die „PG“ (Parental Guidance)-Ära ein, Shows sollten also auf übertriebene Darstellungen von Gewalt und Blut verzichten. Dieser Plan wurde seit jeher mit beeindruckender Konsequenz durchgezogen – zu konsequent für manche Fans. Einmal im Jahr wird es aber dennoch richtig hart, nämlich dann, wenn WWE zum Pay-Per-View-Event „Extreme Rules“ lädt.

In diesem Jahr erhält der Name der Veranstaltung einen Extra-Titel. „The Horror Show at Extreme Rules“ beginnt in der Nacht von kommendem Sonntag auf Montag um 2 Uhr deutscher Zeit. Geplant ist unter anderem ein „Swamp Fight“ in einem Sumpf zwischen dem aktuellen WWE Universal Champion Braun Strowman und seinem Widersacher Bray Wyatt, sowie ein „Auge um Auge“-Match zwischen Rey Mysterio und Seth Rollins, das tatsächlich erst enden soll, wenn einer der beiden Kontrahenten dem anderen ein Auge entfernt. Wie das aussehen soll, sorgt unter Fans schon für heiße Diskussionen.

WWE-Championesse Asuka ist für die Gegner „Horror genug“

Die aktuelle Championesse der WWE-Flaggschiff-Show „Monday Night Raw“ macht sich um derart barbarische Sonderregeln keinen Kopf. Kanako Urai alias Asuka wird bei „The Horror Show at Extreme Rules“ ihren Titel gegen Sasha Banks auf Spiel setzen. „Ich brauche keine Sonderregeln, ich bin für meine Gegnerinnen Horror genug“, erklärt sie Journalisten aus aller Welt beim Pressegespräch vor dem Event.

Und das Selbstbewusstsein der sympathischen 38-Jährigen aus Osaka kommt nicht von ungefähr: Sie blieb zu Beginn ihrer Karriere bei WWE fast drei Jahre lang unbesiegt und hat bis heute alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt. „Es war die richtige Entscheidung, aus Japan zur WWE zu wechseln. Da sehen mich Menschen aus 180 Ländern, das ist absolut großartig“, sagt sie.

Titelträger Drew McIntyre: Eine Karriere mit Aufs und Abs

Asuka legte bislang eine absolute Fabelkarriere bei der größten Wrestling-Liga des Planeten hin. Ein Glück, das nicht jedem vergönnt ist – zum Beispiel einem anderen aktuellen Champion. Drew McIntyre hält aktuell die WWE Championship, die er am Sonntag gegen Dauerbrenner Dolph Ziggler verteidigen wird. Von 2007 bis 2014 war McIntyre bereits Teil des Kaders, an der Spitze festsetzen konnte er sich allerdings nicht. Nach drei Jahren in kleineren Ligen kam er 2017 aber stärker denn je zurück.

„Damals war ich einfach noch nicht bereit für diese Rolle. Mir fehlte es an Selbstvertrauen und an Professionalität. Ich war noch jung, ging öfters nachts aus und habe das Leben genossen. Aber: Ohne die Erfahrungen aus dieser Zeit wäre ich heute nicht so weit, wie ich letztlich gekommen bin“, sagt der 1,96-Meter-Hüne. Was ihn am Sonntag erwartet, ist dabei noch nicht klar. Gemäß der Story wird Gegner Ziggler die Art des Matches erst direkt vor dem Läuten der Ringglocke bekanntgeben.

Neuer Termin für WWE-Show in Dortmund

Bis der aus Schottland stammende in seine Heimat zurückkehren darf, wird es leider noch mindestens einen Impfstoff lang dauern. Immerhin: Bereits jetzt hat WWE Nachholtermine für die ausgefallene Deutschland-Tour bekanntgegeben. So sollen die Stars am 5. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle auftreten. Bis dahin gilt es allerdings erst einmal, die „Horror Show“ zu überstehen ...

Karten für die Show in der Westfalenhalle gibt es in unseren Leserläden, unter 0201/804 60 60 und auf www.ruhrticket.de