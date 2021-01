Von Doku bis Bond: Der Regisseur Michael Apted ist gestorben

Essen Großes Kino und Interviews mit kleinen Leuten: Der Brite Michael Apted beackerte in seiner Neugier viele Felder des Films. Ein Nachruf

Dass Michael Apted bis zuletzt eine so staunenswerte Bandbreite aufwies, war ganz sicher eine Frucht früher Neugier. Der außergewöhnliche Junge ist 11 Jahre alt, als ihm ein Stipendium der „City of London“ zufällt. Früh atmet das Kind, geboren in der gemütlichen Provinz von Buckinghamshire, die Luft einer Weltstadt.

Außerdem nimmt ihn seine theaterverrückte Mutter, Sozialistin bis ins Mark, unentwegt mit ins Theater. Apted ist 14, als ihn im Kino der Schlag trifft. Er sitzt in Ingmar Bergmans „Wilde Erdbeeren“ und begreift schlagartig, dass es im Lichtspielhaus noch andere Dinge zu verhandeln gibt als Sex, Schurken und Popcornverzehr.

Apted wird ein großer Regisseur, der - als einer der wenigen seiner Zunft - mühelos in Parallelwelten arbeitet. Seine Dokumentarfilme sind prägend, seine Kino-Projekte („Gorki Park“. „Enigma“, „Narnia“) zugleich massenkompatibel.

Er wird (vielbeachtet) als Anfänger fürs britische Fernsehen Siebenjährige interviewen („Seven Up!“) und später in fein gearbeiteten Porträtstudien großen Frauen große Filme widmen. Seine Akribie in der Vorbereitung ist legendär. Für Nashville Lady lässt er Sissy Spacec als Loretta Lynn sechs Wochen lang nichts anderes machen als Singen. Spacek bekommt dafür einen Oscar. Für den wird Sigourney Weaver immerhin nominiert, als sie in „Gorillas im Nebel“ die Zoologin Dian Fossey verkörpert.

Man kann nicht genug über seine Rolle herausfinden“, gibt der studierte Jurist und Historiker seinen Schauspielern auf den Weg – und weiß doch im rechten Augenblick zu schweigen. Spannung, bekennt er, hätten seine Thriller vielfach dem alten Kniff zu verdanken, dem Zuschauer die wichtigen Informationen vorzuenthalten.

Apted, überzeugter Film-Gewerkschafter, hat sogar einen Bond gewagt („Die Welt ist nicht genug“), aber seine Wurzeln nie vergessen. Nach 55 ausdauernden Jahren beendete er erst 2019 seine Interview-Reihe mit den inzwischen 63 Jahre alten Kindern von einst.

Was sein Geheimnis war? Priorisierung vielleicht. Als er einmal nach einem Rat für junge Kollegen gefragt wurde, antwortete Apted, der am 7. Januar 79-jährige gestorben ist: „Dreh‘ die einfachen Szenen schnell, damit du richtig viel Zeit für die wichtigen Momente hast.“