Vorfreude auf das WP-Adventskonzert steigt

Hagen. Die Vorfreude steigt, das Lampenfieber auch. Am 16. Dezember um 18.30 Uhr beginnt das WP-Adventskonzert mit den Salonlöwen. Warum tun wir das?

Die Vorfreude steigt. Die Aufregung auch. Donnerstagabend um 18.30 Uhr kommt das Adventskonzert der Westfalenpost per Video­stream in die Wohnzimmer unserer Leser. Die Salonlöwen des Philharmonischen Orchesters Hagen erfreuen das Publikum mit einer Dreiviertelstunde herrlicher Melodien und beschwingter Rhythmen.

Warum organisiert eine Zeitung nun bereits zum zweiten Mal ein Adventskonzert? Für WP-Chefredakteur Dr. Jost Lübben ist das eine gute Frage. Denn die Zeitung möchte ihren Lesern und Mitarbeitern etwas zurückgeben, einen Moment des Innehaltens und der Besinnung schenken. Und die WP hat in 2021 ihr 75-Jahr-Jubiläum begangen, hat also Grund, zu feiern und dabei etwas Neues auszuprobieren.

Ein Dankeschön an alle Leser

Ursprünglich war geplant, zum Adventskonzert in diesem Jahr endlich ein Livepublikum einzuladen. Das ist angesichts der Corona-Situation erneut nicht möglich. Aber nach dem großen Erfolg des ersten Weihnachtskonzertes mit den Salonlöwen wollten Redaktion und Musiker das Projekt unbedingt wieder anbieten. Also wird das Konzert Donnerstagabend ab 18.30 Uhr auf allen digitalen Kanälen der WP gestreamt: auf wp.de, auf Facebook und You Tube. Unter folgender Adresse gelangt man direkt auf das Video: wp.de/adventskonzert

Warum die Salonlöwen? Die Salonmusik ist eine fast vergessene Kunst. Früher stand in jeder Dorfkneipe ein Klavier, und der Pianist konnte alles spielen, Opernarien, Beethoven, Schlager, Volksmusik. Die musikalischen Gattungen ernste Musik und Unterhaltungsmusik waren nicht getrennt wie heute, sondern bereicherten sich gegenseitig; es gab fließende Übergänge. Vor allem aber steht der Begriff Salonmusik für ein besonderes, schwingendes Rhythmusgefühl.

Von Walzer bis Mambo

Werner Köhn (Violine Direktion), Yang Zhi (Violine Obligat), Alexander Schwalb (Klarinette), Rüdiger Brandt (Cello), Hubert Otten (Kontrabass) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) pflegen seit 20 Jahren diese besondere Kunst der Salonmusik und sind für ihr leidenschaftliches Spiel in der ganzen Region bekannt.

Was erwartet die Zuhörer? Das ist noch geheim. So viel sei verraten: Es stehen Noten für Walzer auf den Pulten, Tango, Foxtrott, Mambo, Habanera und Fandango. Und es werden Weihnachtslieder erklingen. Es gibt Musik zum Träumen, Mitklatschen und Mitsingen.

Das WP-Adventskonzert mit den Salonlöwen erklingt Donnerstagabend, 16. Dezember, um 18.30 Uhr kostenfrei auf allen digitalen Kanälen der WP, auf wp.de, Facebook und You Tube. Folgende Adresse führt direkt zum Konzert: wp.de/adventskonzert

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur