Vorverkauf: Sänger Rod Stewart gibt 2024 ein Konzert in Köln

Köln. Sänger Rod Stewart tourt im kommenden Jahr durch Deutschland. Der Vorverkauf für das Konzert in Köln startet bald.

Mit mehr als 250 Millionen verkauften Tonträgern gehört Rod Stewart zu den erfolgreichsten britischen Sängern. Der Rolling Stone wählte ihn einst auf Platz 59 der 100 größten Sänger aller Zeiten. Ob er diesem Titel noch gerecht wird, davon können sich Fans im kommenden selbst live überzeugen.

Rod Stewart spielt ein Konzert in der Kölner Lanxess Arena

Am 25. Juni spielt Stewart Hits wie „Sailing“, „Baby Jane“ und „Da Ya Think I’m Sexy?“ in der Kölner Lanxess Arena. Karten gibt es ab Mittwoch, 13.9. (10 Uhr), bereits für Telekom-Kunden über www.magentamusik.de/prio-tickets. Der Ticketmaster Presale startet am 14.9. um 10 Uhr und der allgemeine Vorverkauft am 15.9. um 10 Uhr über www.livenation.de

