Warum die Ökomoral letztlich für die Tonne ist

Klimaaktivistin Luisa Neubauer an der Spitze der Klimademonstration „Fridays for Future" in Berlin.

Essen. Zwei neue Bücher zur Klimakrise: Jeden Einzelnen privat etwas ändern zu lassen, wird das Problem nicht lösen. Es geht nur über die Gesellschaft.

Es vergeht fast kein Interview und so gut wie keine Talkrunde, in der Luisa Neubauer nicht, meist kurz vor Schluss, gefragt wird: „Und was machst du persönlich im Alltag für das Klima, worauf verzichtest du so? Was kann denn jeder Einzelne von uns tun?“ Die junge Frau, die in diesem Jahr zu so etwas wie der deutschen Greta Thunberg aufgestiegen ist, müsste dann eigentlich – wenn sie nicht zu höflich dazu wäre – antworten: Komplett falsche Frage!