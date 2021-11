Warum Friedhöfe auch schöne Orte sein können

An Rhein und Ruhr. Schon vor mehreren hundert Jahren wurde der positive Effekt für das Stadtklima erkannt. Aber das ist ja nicht alles, was uns zu den Gräbern zieht.

Darf man es ein Hobby nennen? Und wenn – dann eines, über das man eher leise und vorsichtig spricht: Ich gehe gern auf Friedhöfe – Sie auch? Notfalls sogar im Dunkeln. Allem Grusel zum Trotz kann man sehr sicher sein, dass die Menschen auf der Erde weitaus gefährlicher sind als jene unter der Erde. Wenn mich überhaupt etwas gruselt, dann jene Paargräber, wo der eine Partner schon gestorben ist und Name und Geburtstag (meist) der Partnerin schon in Stein gemeißelt daneben stehen. Gut, in den allermeisten Fällen wird immerhin darauf verzichtet, auch schon mal die 20 für die ersten beiden Ziffern des Todesjahres einzumeißeln – aber dennoch...

Friedhöfe – der Name legt es nahe, sind Oasen der Ruhe, oft genug selbst dann, wenn sie selbst als Friedhof – nun ja – gestorben sind – wie in Essen der Gervinuspark oder der Park im Segeroth, in Emmerich der Giesberg-Lesing-Park, den alle nur den Knochenpark nennen, und vielleicht demnächst der Ostacker in Duisburg-Bruckhausen, wo neuer Wald dem Klimawandel trotzen soll.

Die besten Plätze gibt es direkt an der Kirchenmauer

Doch Friedhöfe sind vor allem Zeugnisse der Kultur eines Landes – man vergleiche die Steinplattenfriedhöfe in Frankreich mit den blassen weißen Kreuzen auf baumlosen Graswiesen mit Plastikblumen in Grönland oder dem im Indian Summer in allen Regenbogenfarben erstrahlenden Zentralfriedhof von Chicago, der wirklich dem alten Kalauer entspricht, er sei doppelt so groß wie die Bundeshauptstadt Bonn und doppelt so lebendig. Und doch: in Zentralasien haben die Toten noch Totenhäuser, die dort oft sogar die Häuser der noch Lebenden übertreffen.

Man erfährt so unwillkürlich viel über die Kultur anderer Länder, die Art wie Menschen mit Trauer und Verlust umgehen und ihrer Ahnen gedenken. Und so lassen sich an den Friedhöfen der Region auch die historischen Entwicklungen ablesen. Am Anfang war der Kirchhof: Rings um die Gotteshäuser wurden traditionell die Toten bestattet, je näher am Altar desto begehrter die Plätze – kein Wunder, dass zuvor oft in der Kirche, in der Krypta unter dem Altären bestattet wurde.

Zwischen Gedenkort und grüner Lunge sind die Übergänge fließend. Hier der Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Essen Haarzopf. Foto: Tobias Harmeling / FUNKE Foto Services

Abzulesen beispielsweise am Dorffriedhof in Zyfflich bei Kranenburg, wo die besten Plätze direkt an der Kirchenmauer selbstverständlich den Dorfpfarrern vorbehalten sind. Da spiegelt sich als leises Echo der jüdische Glauben wieder. Am Ölberg in Jerusalem wird der Messias dereinst das jüngste Gericht halten – also liegt man auch da am besten in der ersten Reihe.

Aber zurück in die Region: Mit der Aufklärung und dem raschen Wachstum der Städte im 18. Jahrhundert übernahmen die Kommunen die Regie und legten vielerorts große städtische Friedhöfe an, meist mit streng geometrischem Wegesystem vor den Mauern der Stadt, so zum Beispiel beim heute teilweise unter Denkmalschutz stehenden Düsseldorfer Nordfriedhof oder in Mülheim an der Ruhr – gleich mit eigener Straßenbahnhaltestelle, übrigens eine Endstation...

Seinerzeit setzte ein Bewusstsein dafür ein, was bei Friedhöfen heute neben dem Gedenken die wichtigste Funktion ist: Die Orte der Toten sollen als grüne Lunge die Lebensbedingungen in der Stadt verbessern. Bewusst wurden, wie in Bonn, Parkfriedhöfe geschaffen.

Soldaten liegen nach dem Tod in Reih und Glied

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann kamen erste Waldfriedhöfe in Mode: Die Nähe zur Natur wurde als tröstlich empfunden, Gräber unter Bäumen kamen im Mode. So fand der erste Kanzler der Bonner Republik, Konrad Adenauer, seine letzte Ruhe auf einem Waldfriedhof – natürlich in Rhöndorf.

Weniger schmuckvoll fallen Friedhöfe aus, wenn es viele Tote gibt: Dann stehen Grabkreuze der Kriegsgefallenen stramm in Reih und Glied, angetreten zum letzten Gefecht, besonders eindrucksvoll zu erleben auf dem größten britischen Ehrenfriedhof auf deutschem Boden in Kleve-Reichswalde.

Mittlerweile haben die Denkmalschützer den Wert der Friedhöfe und insbesondere der Grabmale erkannt und beginnen damit, diese unter Schutz zu stellen. Nicht immer findet das den Beifall der noch lebenden Angehörigen: Als Besitzer des Denkmals sind sie dann zum Unterhalt verpflichtet. Viele würden dann gern wenigstens das hochwertige Grabmal, wenn die Totenruhe erloschen ist, mitnehmen und auf heimischem Grund aufstellen, schließlich sind künstlerische Grabmale auch eine Wertanlage.

Manche Kommunen wie Düsseldorf und Mülheim, sind daher dazu übergangen, Grabmalpatenschaften auszuschreiben: Wer sich zu Lebzeiten verpflichtet, ein Grabmal auf seine Kosten zu erhalten, sichert damit nicht nur ein Denkmal, sondern auch sich selbst eine schmucke Ruhestätte für dermaleinst: ein sogenanntes Belegungsrecht. Ob es ein tröstlicher Gedanke ist zu wissen, wo man ruhen wird? Man kann ja mal drüber nachdenken, beim nächsten Friedhofsspaziergang.

