Ausstellung in Neuss Wie ein Museum der Corona-Pandemie was Gutes abgewinnt

Neuss. In der Corona-Zeit entstanden auch für Museen virtuelle Angebote Das Clemens-Sels-Museum untersucht jetzt, wie sich das weiter nutzen lässt.

An Corona ist ja nicht alles schlecht. Vor allem dann nicht, wenn man aus Nöten eine Tugend macht und sich als Museum in den virtuellen Raum vorwagt. Das Clemens-Sels-Museum in Neuss hat es getan. Sich gefragt, was es als Museum unter Corona-Bedingungen gelernt hat. Und wie sich die Erkenntnisse und Fortschritte in der virtuellen und digitalen Präsentation auch künftig nutzen lassen.

Was alles geht und welche Barrieren vielleicht für immer gefallen sind, das lässt sich nunmehr bis Mitte April in einer charmanten Ausstellung in dem Neusser Haus bewundern.

„Corona hat Nutzung von Kunst und Kultur vor allem für die jüngere Generation für immer verändert“, weiß Museumsdirektorin Uta Husmeier-Schirlitz. Gewiss, auch hier hat man in den vergangenen zwei Jahren virtuelle Formate entwickelt, jedoch: „Es fehlt die Begegnung mit dem Original. Denn Bilder und Kunstwerke haben immer auch eine bestimmte Aura, die man am Bildschirm nicht erleben kann.“ Aber das Museum kehrt verändert aus Digitalien zurück – und die Besucherinnen und Besucher auch. Die Ansprüche haben sich verändert – und die Wahrnehmung.

Jetzt will das vor acht Jahren runderneuerte Museum herausfinden, welche zusätzlichen Angebote besonders gefragt sind bei den Menschen, die ins Haus kommen. An zehn Stationen wird in dem kleinen, aber feinen Haus in Neuss experimentiert. Mit Kunstwerken aus eigenen Beständen, ergänzt um zusätzliche Angebote. Kunst wird so zum Experimentierfeld für das Museum von morgen, das ja womöglich auch auf der Suche ist nach den Besucherinnen und Besuchern von morgen. Deswegen ist vieles spielerisch angelegt, zielt deutlich auf Familien und ein junges Publikum.

„Technik darf weder Barriere noch Selbstzweck sein.“

„Technik darf weder Barriere noch Selbstzweck sein“, so Husmeier-Schirlitz. Deswegen gibt es das Begleitheft auch ganz altmodisch in Papierform. Station 1 zeigt sofort, was möglich ist: Endlich hat das Museum seinen eigenen Kopf vom römischen Statthalter Lucius Cornelius Pusio, der im Original in Rom steht: Gescannt und nachgedruckt im 3D-Drucker steht er jetzt auch in Neuss – wenn auch unter Glas und nicht zum Anfassen.

Nebenan kann man gleich selbst malen: Drei naive Tierskulpturen von Adam Segadlo bekommen da einen selbstgestalteten Hintergrund – ähnliches gibt es noch einmal im Oberschoß, wo man entweder Anziehpuppen von Twiggy und Rock Hudson mit frischen Kleidern versehen oder sein eigenes Stillleben – auf Wunsch auch mit Tageszeitung, Rotwein und Latte macchiato – gestalten und auf der Internetseite des Museums hochladen kann. Schon etwas anspruchsvoller, auch was die eigene Kunstfertigkeit angeht, ist die Möglichkeit, per „Augmented Reality“ mit Bleistift und Tablett Arbeiten aus dem grafischen Kabinett des Hauses nachzumalen: Man darf das DIN-A4-Blatt, auf dem das Ergebnis entsteht, auch mit nach Hause nehmen. Aber Obacht: Es ist alles andere als einfach, sich mal eben eine Kopie eines Picassos zu fertigen – die Achtung vor dem Strich der Meister dürfte hier durchaus schnell steigen.

Zu manchem Bild gibt’s eine kleine Streaming-Sequenz

Etwas tiefer in die Kunstgeschichte hinein geht es hingegen bei Bildern von Heinrich Campendonk und Franz von Stuck, der seine Stieftochter (und spätere Frau!) Mary Stuck nach einem Foto abmalte und dabei direkt den Silberblick korrigierte, das Dekolleté etwas höher zog und den Schmuck entfernte… Bei Campendonks hochformatigen Spaziergängern zeigt sich unter der Oberfläche die Skizze eines querformatigen Bildes mit Tieren, das er wohl übermalt hat. Material war 1917 knapp, das erste Bild ihm vielleicht nicht gelungen – das Bild hinter dem Bild wirft in beiden Fällen mehr Fragen auf als es beantworten kann.

Versteckte Tiere: Unter Hermann Campendonks „Spaziergängern“ ist eine Vorgängerskizze verborgen, die jetzt mit Röntgenstrahlen wieder sichtbar gemacht wurde. Auf einem Bildschirm neben dem Gemälde lässt sich der Übergang verfolgen. Foto: Clemens-Sels-Museum / Screenshot:: Stephan Hermsen

Im Bereich der Skulpturen gibt es Vergleichbares: „Mach mich wieder ganz“ heißt es dort: Virtuell können dort beispielsweise Putten wieder die Uhr bekommen, die sie ursprünglich tragen sollten. Und Skulpturen von George Minne lassen sich dort wieder zum Folkwang-Brunnen zusammenfügen, dessen Original in Essen steht.

Bei Arbeiten von James Ensor („Der bürgerliche Salon“), Maurice Denis („Lasset die Kindlein zu mir kommen“) und Gustave Moreaus „Paris bei Nacht“ werden die Figuren auf dem Bildschirm nebenan in kurzen Filmsequenzen durch Akteure des Rheinischen Landestheaters lebendig und erzählen ihre im Bild versteckte Geschichte. Gemälde-Streaming gewissermaßen.

Noch mehr Zugänge zum Bild und eine gewiss auszubauende Idee sind in einer kleinen Leistungsschau des Hauses zu besichtigen. Zu einem guten Dutzend Werke gibt es nicht nur den sattsam bekannten Audioguide, den man sich hier per QR-Code aufs eigene Smartphone (dies bitte per Kopfhörer) holen kann, sondern es gibt zu den Gemälden auch Erläuterungen in Gebärdensprache, in leichter Sprache oder eine zusätzliche Tonspur: So wird das Museum barrierefreier und zugänglicher, aber gewiss auch ein wenig verspielter.

Was unter den Besuchern gefragt ist, wird das Haus in Neuss gemeinsam mit der Uni Köln anhand der Nutzerdaten an den einzelnen Stationen auswerten. Und sich so auch den eigenen Zugang zur Zukunft ein wenig weiter ebnen.

Zum Rundgang durchs Haus gibt es ein Begleitheft

Die Ausstellung „Finde deinen Zugang! Digital zum Original“ läuft bis zum Ende der Osterferien am 24. April. Geöffnet dienstags bis sonntags (außer Karfreitag) von 11 bis 17 Uhr, (sonntags und feiertags bis 18 Uhr, am 31. März bis 20 Uhr), Eintritt 5 Euro, am 3. April freier Eintritt.

Ein kostenloses Begleitheft erläutert kurz und knapp Funktionen und Möglichkeiten der zehn Stationen, sonntags von 14 bis 17 Uhr steht ein Technikexperte zur Verfügung. Infos:clemens-sels-museum-neuss.de

