„Wild Boys“ im GOP Variete-Theater

Schneewittchen lässt grüßen: Eine wunderschöne Frau im Fokus von sieben Super-Männern. Nur umgekehrt.

Bei „Wild Boys“- der neuen Show im GOP Variete-Theater Münster – hat eine Frau (jenseits der herkömmlichen Schönheitsideale) sieben Prachtburschen ins Zentrum ihres Interesses gerückt.

„Rosemie“ hat die „Wilden Kerle“ fest im Griff

„Rosemie“, so der Name der charmant-witzigen Wuchtbrumme, hat die „Wilden Kerle“ fest im Griff. Die resolute Schwäbin weiß, wo`s lang geht. Und so findet sie immer neue Wege, ihre Schützlinge durch hinreißende Tanzeinlagen, beeindruckende Gesangssoli sowie durch machtvolles Alphornblasen oder ein stählernes Schlagzeuggewitter vorteilhaft in Szene zu setzen.

„Dieser Schwall von Testosteron macht mich an“, gesteht sie und umgarnt Thomas Staath auf der Bühne. Dieser Kraftjongleur, er gleicht mit seinem langen Bart und seiner zum Zopf geflochtenen Löwenmähne der Wiedergeburt des unbezwingbaren Samson, wirft mit Zentner schweren Auto- und Lkw-Reifen nur so um sich. Doch nicht nur das. Auch am „Chinese Pole“ bietet der 29-Jährige unter den Klängen von ACDC`s „Hells Bells“ ein kraftstrotzendes Bild - Hard Rock in Inkarnation.

Nicht Stärke, sondern Fingerfertigkeit und höchste Präzision ist gefragt, wenn Pavel Roujilo neun kleine weiße Bälle zur selben Zeit durch den Bühnenhimmel wirbeln lässt. „Dieser Mann erschafft sich sein eigenes Firmament“, meint dazu die frohsinnige Rosemie.

Ein Selfmademan ganz anderer Art ist P.Fly. Seine Mischung aus Kontorsion, Robot- und Hip-Hop-Dance hat der Ugander von den Straßen-Tänzern in New York adaptiert und für sich in eine neue elegant choreographische Verbiegekunst umgewandelt. Da gewinnt der Begriff „Performen“ eine zusätzliche Bedeutung.

Nicht weniger „beweglich“ ist Tigris, wenn er silberne Hula Hoop- Reifen um seinen athletischen Körper kreisen lässt. Dabei sind es die aberwitzigen Einfälle, die seinen rotierenden Ringen eine ganz besondere Note verleihen.

„Immer höher, immer mehr“

Rund geht es auch bei Maxim Krieger. Der 40-Jährige hat sich der chinesischen Rola Rola Kunst verschrieben. Mit einem Brett auf einer Rolle zu stehen, ist für Maxim maximal eine Aufwärmprobe. „Immer höher, immer mehr“, das ist die Maxime von Maxim. „Unglaubliches Gleichgewichtsgefühl und ungeheure Körperbeherrschung zeichnen seine Arbeit aus,“ lobt die Kritik.

Darkan Kambyshew liebt dagegen das „Bodenlose“. Er steigt an seinen Strapaten mit fulminanten Drehungen und intensivster Körperbeherrschung in schwindelnde Höhe und zaubert Mal für Mal überraschende Körperbilder in den Bühnenhimmel. Das ist Weltklasse.

Absolut auf die Spitze treibt es aber Krasimir Vasov. Der 23-jährige Bulgare kam vom Bodenturnen und über den Breakdance zur Artistik. Schnell zeigte sich hier sein besonderes Talent, die Welt gekonnt auf den Kopf zu stellen. Selbst vor einem rotierenden Schwert macht der Ausnahmekünstler nicht halt.

Rosemie und ihre siebenköpfige Rasselbande sind eine Liebeserklärung „an den feinen Humor, an die passionierte Körperkunst und an die Leidenschaft des Theaters“.

Karten für „Wild Boys“ sind online unter www.variete.de oder telefonisch unter 0251 490 90 90 buchbar.

