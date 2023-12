Essen Mit „Black Friday for Future“ legen Oliver Nakache und Eric Toledano ihre neue Komödie vor. Ein bittersüßer Spaß nach bewährtem Rezept.

Sein Konsum-Rausch hat Albert einen Haufen Schulden beschert. Alle wollen Geld, Familie, Freunde, die Banque de France. Ähnlich ergeht es Bruno, einem Leidensgenossen. Als die beiden zufällig einer Gruppe Klimaaktivisten begegnen, schließen sie sich an – allerdings nur, um sich an ihren sozialen Aktionen zu bereichern. Doch dann wachsen ihnen die engagierten neuen ziemlich besten Freunde zusehends ans Herz.

Mit „Black Friday for Future“ legt das französische Regie-Duo Eric Toledano und Olivier Nakache („Ziemlich beste Freunde“, „Das Leben ist ein Fest“) seine neue Komödie vor, im französischen Original „Une année difficile“, also „Ein schwieriges Jahr“. Was vielleicht der griffigere Titel für die bittersüße Geschichte gewesen wäre, der es einmal mehr gelingt, Schweres federleicht zu transportieren.

Nakache/Toledano erzählen von der Umwelt, Konsum, sozialer Ungerechtigkeit

Es beginnt mit einer Reihe französischer Präsidenten: wechselnde Köpfe, sonst alles gleich: 1974 könnte sich als schwierig erweisen. 1981 wird ein schwieriges Jahr. 1996: schwierig, 2013 auch. Und aktuell, Sie ahnen es: Die Umwelt, der Konsum, die soziale Ungerechtigkeit...

„Black Friday for Future“: Albert (Pio Marmaï) und Cactus (Noémie Merlant) mögen sich. Foto: carole Bethuel / Weltkino

Während sich die Kunden im Kaufhaus beim „Black Friday“ noch zähnefletschend die Fernseher aus den Händen reißen (schön schwarzhumorig, dazu gibt es Chansons zur neuen Lebensart!), stecken Albert (Pio Marmaï, „Die drei Musketiere – D’Artagnan“) und Bruno (Jonathan Cohen, „Asterix & Obelix im Reich der Mitte“) bereits mittendrin im großen Spiel um den Kauf auf Pump.

„Black Friday for Future“ hat einen Soundtrack zwischen Jacques Brel und Chic

Albert, ein echter Filou, schlägt sich irgendwie durch. Er hat allein 44 Verbraucherkredite laufen, insgesamt 68.000 Euro Schulden. Bruno dagegen ist vor lauter Not depressiv geworden. Und so kommt das Fressen auch hier vor der Moral: Bei Einsätzen der Umweltschützer stauben sie ab, was geht. Gesponserte Möbel werden weiterverkauft, Spenden wandern in die eigenen Taschen. Wobei sich Albert in die spröde Aktivistin „Cactus“ (Noémi Merlant, „Tár“) verliebt und Bruno von der liebestollen „Sirene“ (Sandrine Briard) verfolgt wird. Dann fliegt ihre Nummer auf.

Nun, ehrlicherweise gibt es flottere Toledano/Nakache-Filme, aber auch bei diesem stimmt die Mischung: ein charmantes Ensemble, eine runder Plot, eine soziale Botschaft – und dazu ein Soundtrack zwischen Jacques Brels „Ne me quitte pas“ und „Le Freak“ von Chic. Unterm Strich ein wohltuend leichtfüßiger Kommentar zu dieser verrückten Zeit, ein fettes galliges Augenzwinkern inklusive.

