Kuriose Beute: Einbrecher stahlen Gebiss aus Wohnung

Bergneustadt. Mit ungewöhnlicher Beute stellen ein oder mehrere Wohnungs-Einbrecher die Polizei im Oberbergischen Kreis vor ein Rätsel. Sie stahlen ein Gebiss.

Ist es eine Art Geiselnahme, geht’s um Lösegeld? Eine bizarre Beute haben bisher unbekannte Einbrecher in Bergneustadt gemacht. Sie stahlen bei einem Einbruch ein Gebiss.

Inwieweit sich der Einbruch für die Täter tatsächlich lohnte, erscheint reichlich fragwürdig. Gestohlen wurde zwar auch ein Ehering - aber die Zahnprotese, die die Täter mitnahmen, dürfte sich eher schlecht zu Geld machen lassen.

Einbrecher durchwühlten Wohn- und Schlafzimmer

Wann der oder die Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße im Bergneustadter Ortsteil Hackenberg einstiegen, kann nur grob auf zwischen Mittwoch- und Freitag-Mittag eingegrenzt werden, teilte am Sonntag die Polizei im Oberbergischen Kreis mit. Die Täter hätten das Wohn- und Schlafzimmer durchwühlt, aber keine weitere außer der genannten Beute gemacht.

Die Polizei sucht nun auch nach Zeugen, denen im genannten Zeitraum womöglich Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen als verdächtig aufgefallen sind. Hinweise werden an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch erbeten, Telefonnummer: 02261/81-990. (dae)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WP-Home