Achtung Sonnenbrand: Das ist der richtige Schutz für Kinder

Oberhausen. „Die Haut vergisst nie“, wissen Dermatologen. Warum Sonne für Kinder besonders gefährlich ist und was Eltern tun können, erklärt eine Expertin.

Jedes Jahr heiß ersehnt von Kindern und Eltern – die Sommerferien stehen vor der Tür. Als erstes Bundesland packt am 22. Juni NRW die Badehose ein. Ob über die Grenzen, innerhalb Deutschlands oder auf Balkonien – der Großteil der Urlauber wünscht sich vor allem eins: Sonne! Das Deutschlandwetter im Jahr 2022 war laut Deutschem Wetterdienst der sonnigste Sommer seit Messbeginn, mit 820 Sonnenstunden einer der vier wärmsten seit 1881.

In NRW gab 785 Sommersonnenstunden, Rekord im Bundesland. In großen Teilen West- und Südeuropas purzelten ebenfalls die Hitze-Rekorde. Mit der Sonne kommt außer Hitze und Trockenheit aber noch etwas Anderes: Gefährliche UV-Strahlung. Das Bundesamt für Strahlenschutz meldet, dass sich die Fälle von Hautkrebserkrankungen in den letzten Jahrzehnten stetig erhöht haben, die Statistik zeige jährlich 280.000 bis 300.000 Menschen, die an Hautkrebs erkrankten. 4000 würden jährlich daran versterben.

Dr. Alena-Lioba Michalowitz weiß, wie gefährlich Sonnenbrände schon in der Kindheit sein können. Foto: Helios/Mutzberg

Kinderhaut ist besonders gefährdet

Sonnenbrände, die nach zu langen beziehungsweise zu intensiven UV-Bestrahlungen auftreten, würden in jedem Alter das Risiko für schwarzen Hautkrebs um rund das Zweifache erhöhen. Besonders gefährdet ist die Haut von Kindern. Wie man diese schützen kann, was bei einem Sonnenbrand passiert und warum Prävention so wichtig ist, darüber hat unsere Redaktion mit Dr. Alena-Lioba Michalowitz, Sektionsleiterin der Dermato-Onkologie, Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen, gesprochen:

Was passiert im Laufe der Jahre mit sonnenverbrannter Haut und stimmt das unter Dermatologen bekannte „Die Haut vergisst nie“? „Ja“, sagt Dr. Alena-Lioba Michalowitz. Es konnte gezeigt werden, dass insbesondere Sonnenbrände in der Kindheit das Risiko für Hautkrebs erhöhen. „Als Hauptrisiko gilt die UV-Exposition über die Jahre hinweg. Entscheidend ist, wie viel UV-Strahlung sich über das Leben ansammelt.“

iframe newsletter Familie WAZ anmeldemaske inline

Reparaturmechanismen irgendwann ausgeschöpft

Sonnenbrand verursacht eine Zellschädigung. Die Rötung der Haut, häufig auch Blasenbildung und ein Abschälen der Haut, ist die akute Entzündungsreaktion. Es werden Zellschäden ausgelöst. „Es gibt Reparaturvorgänge in den Hautzellen, die in bestimmten Mengen kompensieren können, aber irgendwann sind diese Reparaturmechanismen ausgeschöpft und dann kann es zur Entstehung von Hautkrebs kommen“, weiß Dr. Michalowitz.

Welchen Sonnenschutz brauchen Kinder? Grundsätzlich gilt für Kinder das Gleiche, wie für Erwachsene – nur verschärfter, denn Kinderhaut ist empfindlicher. Der Expertin zufolge sind Verhaltensregeln wichtig: Mittagssonne meiden, UV-Kleidung für Kinder ist sinnvoll. Die Haut soll generell durch Kleidung geschützt werden. Auch Kopfbedeckung und zertifizierte Sonnenbrillen schützen vor der UV-Strahlung. Die Anwendung von Sonnenschutzprodukten ist ein Muss.

Mein Kind hat Sonnenbrand – was hilft jetzt?

„Kühlen und pflegen. Je nachdem, wie stark der Sonnenbrand ausgeprägt ist, ist ein Besuch beim Kinderarzt oder Kinderdermatologen sinnvoll, um eventuell noch weitere therapeutische Maßnahmen einzuleiten“, empfiehlt die Fachärztin. Bei dem Verdacht auf Sonnenstich sollte das Kind sofort aus der Sonne raus, viel trinken und sich schonen. Wenn Eltern das Gefühl haben, dass das Kind verändert ist oder den Eindruck haben, es könnte einen Sonnenstich haben, sollte der Kinderarzt hinzugezogen werden.

Im ersten Lebensjahr sollte die Sonne gemieden werden, die Haut ist noch sehr dünn und kann sehr schnell verbrennen. Aber nicht nur die Sonne allein ist gefährlich. Hitzeentwicklung ist auch für den Kreislauf belastend - auch bei Kindern.

Ist mineralische Sonnencreme besser?

„In Lotionen mit mineralischem Lichtschutzfaktor sind kleine Partikel enthalten, die sich wie eine zweite Haut auf den Körper legen und die Sonnenstrahlen reflektieren – wie eine Schicht aus Spiegeln auf der Haut“, erklärt Dr. Michalowitz. Bei Kindern und auch bei empfindlicher Haut werde der mineralische Lichtschutz empfohlen. Er wirkt direkt nach dem Auftragen und enthält weniger Zusatzstoffe. Einziger Nachteil: bei Kindern sind die Produkte nicht sonderlich beliebt, denn sie sind schwerer aufzutragen und hinterlassen einen Film. Nach dem Schwimmen oder körperlicher Anstrengung (Schweißbildung) muss der Schutz grundsätzlich erneuert werden. Das gilt auch für Sonnenmilch mit chemischen Filtern

Ist man im Schatten geschützt? „Die UV-Belastung ist natürlich im Schatten nicht so hoch wie in der prallen Sonne. Trotzdem sollte man auch die Mittagsstunden nicht im Schatten verbringen. Kinder sollten dann drinnen bleiben“, rät Dr. Michalowitz. Schatten schütze nur bedingt und auch hier sollte man Sonnenschutzprodukte anwenden oder Kleidung tragen.

Die ersten Hitzewellen sind da

Die ersten Hitzewellen sind im Anmarsch – was sollten Eltern jetzt beachten? Dr. Alena-Lioba Michalowitz: „Wichtig ist, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sich selbst schützen, an die Vorsichtsmaßnahmen halten, sich selbst eincremen, Mittagssonne meiden, nicht in die pralle Sonne legen. Kinder ahmen viel nach. Wenn man ihnen von klein auf beibringt, dass man sich nur bedingt der Sonne aussetzen sollte, wachsen unsere nächsten Generationen vielleicht anders auf.“

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben