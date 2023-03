Gesundheitsserie Allergien: Was sie im Körper auslösen und was dagegen hilft

In der Serie "Die Sprechstunde" reden wir mit dem Mediziner Prof. Weckbecker über Allergien, Hyposensibilisierung und Kinder im Schweinestall .

Das Ausmaß dieses Leidens ist erschreckend: Laut Erhebung des Robert-Koch-Institutes ist etwa jeder dritte Deutsche von einer Allergie betroffen. Grob zusammengefasst leiden Frauen etwas häufiger an Allergien als Männer. Und Junge Menschen deutlich häufiger als ältere. Und vor allem ab dem 60. Lebensjahr nimmt die Zahl deutlich ab.

In unserer neuen Folge unserer Video-Serie "Die Sprechstunde" mit Professor Klaus Weckbecker ging es um die Frage: Wie funktioniert die Allergie eigentlich? Wie wirken die Medikamente dagegen? Und kann ich irgend etwas tun, um sie zu vermeiden?

Prof. Weckbecker lehrt Allgemeinmedizin an der Universität Witten/Herdecke und als solcher ausgewiesener Experte für hausärztliche Themen. Gemeinsam mit ihm widmen wir uns regelmäßig den sogenannten Volkskrankheiten und medizinischen Alltagsfragen.

Im Interview erklärt uns Prof. Weckbecker

Wie Allergien ausgelöst werden und was im Körper passiert

Warum es für Allergiker sinnvoll sein kann, abends zu duschen

Warum Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien zwei verschiedene Paar Schuhe sind

Wieso KInder auch mal im Schweinestall spielen sollten

Wie eine Hyposensibilisierung funktioniert - um warum man das nicht selbst in Hand nehmen sollte

Welche - sehr begrenzten - Möglichkeiten es gibt, eine Allergie zu vermeiden

Disclaimer:

Klaus Weckbecker ist niedergelassener Hausarzt in eigener Praxis und angestellter Hochschullehrer an der Universität Witten/Herdecke. Weder er selbst noch der von ihm geleitete Lehrstuhl erhalten Fördermittel der pharmazeutischen Industrie. Auch besitzt Klaus Weckbecker keine (Aktien-) Anteile an pharmazeutischen Firmen.

