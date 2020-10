Für passionierte Kaffeetrinker ist die Wahl der passenden Maschine und des richtigen Kaffees eine echte Lebensentscheidung. Wer Wert auf frisch gemahlene Bohnen legt und verschiedenste Kaffeespezialitäten portionsgenau gebrüht mit oder ohne Milch genießen möchte, greift wohl am ehesten zu einem Kaffeevollautomaten.

IMTEST, das Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, hat vier beliebte und brandneue Vollautomaten namhafter Hersteller getestet. Welche der Maschinen Genuss und Komfort auf die beste Weise kombiniert, verrät der Test.

Was können Vollautomaten?

Schon der Name Vollautomat legt nahe, dass solche Maschinen in Sachen Kaffee so ziemlich alles können – und das so gut wie von alleine. Doch es gibt auch Unterschiede von Modell zu Modell. Folgende Funktionen haben aber alle Kaffeevollautomaten im Test:

Mühle und Milch: Alle Testkandidaten sind mit einem Edelstahl- oder Keramik-Mahlwerk ausgestattet, sodass sie Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen zubereiten können.

One-Touch-Bedienung: Hinter diesem Modewort der Hersteller steckt eine intelligente Programmierung. Sie erlaubt es, ausgewählte Getränkearten mit nur einem Knopfdruck zubereiten zu lassen. Meist werden diese Getränke als Symbol direkt auf der Gerätefront dargestellt: Ein Knopfdruck startet dann beispielsweise sofort die Zubereitung eines Cappuccinos.

Individualisierung: Jede programmierte Getränkeart ist bei allen Kandidaten individuell anpassbar. So lassen sich beispielsweise für einen Espresso die Kaffee- und Wassermenge sowie die Brühtemperatur ändern und abspeichern.

Serviceprogramme: Vollautomaten sind kompakte Alleskönner, brauchen aber auch Pflege. Alle Kandidaten im Test bieten dafür Service- und Reinigungsprogramme, die den Wasser- und Milchkreislauf selbsttätig spülen. Beim Ein- und Ausschalten geschieht das in abgekürzter Form automatisch, es kann aber zumeist auch manuell gestartet werden.

Das kosten die Kafeeautomaten

Die Geräte im Testfeld kosten bis fast 1000 Euro. Doch mit der Anschaffung der Maschine ist es nicht getan: Um deren Leistungsfähigkeit zu erhalten und auch stets den bestmöglichen Kaffee zu genießen, sollten die Maschinen regelmäßig gereinigt und, wenn möglich, ein Wasserfiltersystem installiert werden.

Entkalkungstabletten kosten je nach Art etwa 50 Cent bis ein Euro pro Stück, die Filterkartuschen liegen bei etwa fünf Euro pro Stück. Die meisten Hersteller empfehlen eine Entkalkung im Monat, und die Kartuschen sollen etwa alle zwei Monate gewechselt werden. Somit kommen laufende Kosten von etwas mehr als 40 Euro pro Jahr auf Vollautomaten-Besitzer zu.

Über die Jahre ist zudem damit zu rechnen, dass die gesamte Brühgruppe ausgetauscht werden muss – das geht auch bei allen Testkandidaten außer Krups. Eine neue Brühgruppe kostet je nach Modell zwischen 50 und 100 Euro.

Kaffee ist nicht gleich Kaffee

Die beschriebene Pflegeintensität macht deutlich: Kaffeevollautomaten sind keine Maschinen, die nach dem Kauf bis zum Ende ihres Daseins ohne Aufwand den besten Kaffee der Welt zaubern.

Auch wenn mit keiner anderen Kaffeemaschine auf Knopfdruck so viele verschiedene und leckere Kaffeespezialitäten gelingen, haben normale Kaffeetrinker das Nachsehen: Klassischen Filterkaffee können die Vollautomaten nicht brühen – ein klassisches Filtersystem ist gar nicht integriert.

Zwar bieten einige Automaten den Getränkemodus „Kanne Kaffee“, aber auch hier wird das Wasser durch gepresstes Kaffeepulver gedrückt und träufelt nicht in locker gehäuftes Pulver wie beim klassischen Filterkaffee.

Die Kaffeebohne entscheidet

Wer sich einen Kaffeevollautomaten gönnt, sollte keinesfalls an der Kaffeequalität sparen. Denn selbst das beste Gerät kann nur das aus der Bohne holen, was in ihr steckt. Spätestens beim Wechsel von einer Billigbohne (rund 8 Euro/kg) zum Premium-Kaffee (rund 25 Euro/kg) ist der Unterschied nicht mehr zu leugnen. Daher die Faustregel: Lieber mal auf eine weitere Tasse verzichten, dafür jede genießen.

So hat IMTEST getestet

Im IMTEST-Labor wurden alle Kandidaten ausführlich geprüft, etwa in puncto Zubereitungszeit, Lautstärke und Stromverbrauch. Auf dem Prüfplan standen zudem Bedienungsprüfungen und Verbrauchsdatenmessungen:

Trinktemperatur: Nach 30 Sekunden messen die Experten die Temperatur des Espressos: sowohl in der Standardeinstellung (mittel/normal) als auch in der höchsten und niedrigsten Einstellung.

Schaumprüfung: Für Kaffeespezialitäten mit Milch messen die Experten die benötigte Milchmenge, sichten die Konsistenz des Milchschaums und testen, ob der dieser fest oder locker ist

Bedienkomfort: Gerade bei komplexen Maschinen wie Kaffeevollautomaten ist eine gute Anleitung wichtig. IMTEST prüfte darum die Handbücher: Ist der Aufbau logisch? Wird die erste Inbetriebnahme sorgfältig beschrieben? Sind die Anweisungen verständlich?

Fazit: Das ist der beste Kaffee-Vollautomat im Feld

Wer Wert auf leckeren Kaffee in unterschiedlichen Varianten legt, trifft mit einem Kaffeevollautomaten die beste Wahl. Nur diese Maschinen schaffen den Spagat, bei kompakter Bauweise und sehr einfacher Bedienung stets frisch gemahlenen und gebrühten Kaffee zuzubereiten. Diese Grunddisziplin beherrschen alle Geräte im Test. Daher ist kein Kandidat schlechter als „gut“ bewertet worden.

Philips – 5400 Series LatteGo Foto: Philips

1. Platz : Philips – 5400 Series LatteGo

IMTEST Testsieger Siegel Ausgabe 7-2020

IMTEST Preis/Leistungssieger Siegel Ausgabe 7-2020

Preis: 649,99 Euro

Große Getränkeauswahl, einfache Bedienung und ein sehr einfaches Milchschäumsystem. Geschmacklich etwas Justierungsbedarf.

+ Sehr einfache Inbetriebnahme (Schritt-für-Schritt Menüführung).

- Mitgelieferter Milchbehälter etwas zu klein (250 Milliliter).

Ergebnis: gut 1,8

DeLonghi ECAM356.57.B Foto: DeLonghi

2. Platz: DeLonghi – Dinamica

Preis: 649,00 Euro

Vielseitige Getränkeauswahl und ab Werk mit guter Geschmacksentfaltung. Bedienung und Display aber manchmal etwas hakelig.

+ Sehr hohes Fassungsvermögen (600 ml) des Milchbehälters.

- One-Touch-Auswahl für Kaffee-Getränke etwas zu gering (nur vier).

Ergebnis: gut 1,9

Miele CM5 Silence Foto: Miele / IMTEST

3. Platz: Miele – CM5 Silence

Preis: 827,60 Euro

Einfache Bedienung und simpler Aufbau, aber ohne Wasserfilter und mit Justierbedarf beim Geschmack. Dafür sehr guter Milchschaum.

+ Sehr großer Behälter für Kaffeesatz („Trester“) sowie großeTropfschale.

- Bei Espressoverkostung etwas bitterer Nachgeschmack festgestellt.

Ergebnis: gut 2,1

Krups EvidencePlus EA894 Foto: Krups

4. Platz: Krups – Evidence Plus

Preis: 632,40 Euro

Kompakt, einfacher Aufbau und leicht zu bedienen. Aber Brühgruppe nicht entnehmbar und kein Fach für Kaffeepulver.

+ Separater Milchbehälter aus Metall (mitgliefert). Lässt sich gut reinigen.

- Einige Menüpunkte bei der Bedienung nicht immer selbsterklärend.

Ergebnis: gut 2,4

