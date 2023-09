Berlin. Ist nackt schlafen eine gute Idee? Ein Experte sagt ja und erklärt, wie sie dabei Ihre Beziehung und Ihre Gesundheit stärken können.

Im Bett gibt es zwei Arten von Menschen: Die, die ohne Pyjama nicht einschlafen wollen und die, die auf Nacktschlafen schwören

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt ein Experte, warum Paare sich eher für Letzteres entscheiden sollten

Daneben gibt er Tipps, wie der Schlaf in der Nacht verbessert werden kann

In heißen Sommernächten haben vor allem hitzeempfindliche Menschen Probleme zu schlafen. Alles, was den Körper wärmen könnte, muss dann weg, auch Schlafanzug und Unterhosen. Während einige auf das Adams- beziehungsweise Eva-Kostüm im Bett schwören, ekeln sich andere allein beim Gedanken daran. Ein Experte verrät, wie unhygienisch das Schlafen in Nacktheit ist und welche Vorteile oder Risiken es mit sich bringt.

Bis zu einen Liter Feuchtigkeit schwitzt man jede Nacht aus, sagt Dr. Hans Günter Weeß. Er ist Schlafforscher und -therapeut, Psychologe und Buchautor. In seinem neusten Buch „Schlaf wirkt Wunder“ (Droemer-Verlag), gibt er Leserinnen und Lesern Tipps, wie man innerhalb eines Drei-Wochen Programms zu erholsamem Schlaf findet. Lesen sie auch: Fremdgehen in Beziehung: Dieser Kleidungsstil ist ein großes Alarmsignal

Schwitzen im Schlaf: Das Material des Schlafanzugs entscheidet

Im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt er: „Wie viel man schwitzt, hängt stark von dem Material des Schlafanzugs ab. Wenn die Schlafklamotten aus Synthetik-Produkten bestehen, dann ist es so, als würde man sich in Cellophan-Folie einwickeln. Darin schwitzt man deutlich mehr als in Naturstoffen wie beispielsweise Baumwolle oder Leinen.“ Diese Stoffe, so Weeß, führten die Feuchtigkeit eher ab und sorgen für einen besseren Temperaturausgleich.

Entspannung ist die Autobahn in den Schlaf: Forscher und Therapeut Hans-Günter Weeß. Foto: Uwe Anspach / picture alliance/dpa

Schlafe man nackt, würde die ausgeschwitzte Flüssigkeit wiederum ungehindert an die Umgebung abgegeben. Bettbezug, Leinentuch, Matratze, Bettdecke und Kissen nehmen diese dann auf, wodurch sich Pilzen und Bakterien ansammeln können, so der Experte. Das bedeute aber nicht, dass nackt zu schlafen zwangsläufig unhygienischer ist, als in Pyjama oder Nachthemd. „Wenn wir nackt schlafen, schwitzen wir weniger in Hautfalten und im Genitalbereich. Dadurch kann man Hauterkrankungen infolge von Bakterien und Pilzbefall vorbeugen“, so Weeß.

Nackt schlafen: Wechsel der Bettwäsche nicht vernachlässigen

Wichtig sei es, dabei den regelmäßigen Wechsel der Bettwäsche nicht zu vernachlässigen. „Wenn man nackt schläft, sollte man zweimal die Woche das Lacken und die Bettwäsche waschen. Wenn man mit Klamotten schläft, reicht es in den Sommermonaten einmal die Woche“, sagt Weeß. Im Winter könne das Bettzeug noch ein paar Tage länger drauf bleiben.

Vor allem Menschen, die zu Allergien neigen, müssten auf eine hinreichende Betthygiene achten, da sich sonst Hausstaubmilben im Bettzeug sammeln könnten. Außerdem solle man den Schmutz des Alltags nicht mit ins Bett tragen. Das heißt, wer körperlich gearbeitet und oder geschwitzt hat, müsste vor dem zu Bett gehen duschen.

Umfrage: Jeder Dritte wechselt Bettwäsche nur einmal monatlich

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel rät spätestens alle zwei Wochen Kopfkissen und Bettdecke neu zu beziehen. Neben Schweiß sammelt sich dort auch Schmutz in Form von Hautschuppen und Staub. Laut einer GfK-Umfrage halten sich immerhin gut 41 Prozent der Deutschen an die Empfehlungen. Rund 33 Prozent gaben an, nur monatlich das Bettzeug zu wechseln. Knapp 18 Prozent der Befragten wechseln die Bettwäsche wöchentlich. Etwas mehr als ein Prozent beziehen das Bett sogar täglich neu.

Aber birgt es weitere gesundheitliche Risiken, nackt zu schlafen? Schlafexperte Hans Günter Weeß warnt vor der möglichen Erkältungsgefahr. „Man muss immer darauf achten, dass man sich im Schlaf nicht der Zugluft aussetzt. Bei einer niedrigen Raumtemperatur in den kalten Jahreszeiten besteht die Gefahr, dass man sich im Schlaf von seiner Decke unbewusst freistrampelt und friert.“

Nackt Schlafen hat vor allem Vorteile für Paare

Das könne eine Erkältung nach sich ziehen. Das Risiko bestünde vor allem in der REM- oder Traumschlafphase: „In dieser Schlafphase verliert unser Körper die Fähigkeit die Körperkerntemperatur zu kontrollieren. Deshalb ist es bei kalten Temperaturen so wichtig, richtig zugedeckt zu sein mit einer Decke, die ausreichend wärmt.“ Bei Hitze empfiehlt der Experte sich ein Beispiel an südländischen Gewohnheiten zu nehmen und sich lediglich mit einem Baumwoll- oder Leinenlaken zu zudecken.



Vor allem Paare könnten vom Schlafen ganz ohne Klamotten auch profitieren, so Weeß. Wer nackt schläft, habe womöglich häufiger Sex miteinander. Das wiederum entspanne und habe einen schlaffördernden Effekt.

Beziehung: Nackt schlafen fördert Bindungshormon

Viel Hautkontakt schütte zudem das Bindungshormon Oxytocin aus, welches das Stresshormon Cortisol hemmt. „Ein erhöhter Cortisolspiegel greift das Immunsystem an. Durch Hautkontakt kann man also das Immunsystem positiv beeinflussen.“ Oxytocin könne zudem die Beziehung stärken. Weeß: „Man wird entspannter und das wirkt sich positiv auf die Psyche aus.“

Zu einer besseren Schlafqualität trage das Nacktschlafen aber nicht zwangsläufig bei, so Weeß. Sein Credo lautet: Erlaubt ist, was gefällt. „Wenn man so schläft, wie man sich wohlfühlt – egal ob im Pyjama oder nackt – dann bin ich am entspanntesten. Und die Entspannung ist die Autobahn in den Schlaf.“ (mit dpa)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben