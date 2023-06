"Bienenfreundliche" Zierpflanzen mit Pestiziden belastet

Videografik: Bienensterben bedroht ganze Ökosysteme

Seit Jahren sinkt die Zahl der Bienenvölker in fast allen Weltregionen, unter anderem wegen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft. Dadurch geraten ganze Ökosysteme in Gefahr. Videografik zum Weltbienentag am 20. Mai.

Video: Umwelt