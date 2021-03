Berlin. Die Corona-Pandemie hat Deutschland weiter fest im Griff – auch zu Ostern. Wir erklären, welche Regeln in ihrem Bundesland gelten.

Der Plan, die Corona-Pandemie mit einer Osterruhe auszubremsen, ist gescheitert

Über Ostern gelten dennoch strenge Regeln und Kontaktbeschränkungen

Wir erklären, was Sie in ihrem Bundesland beachten müssen

Bis Karfreitag sind es nur noch wenige Tage, in vielen Bundesländern haben die Ferien begonnen – Ostern ist nicht mehr fern. Es ist das zweite Osterfest in Corona-Zeiten, und wieder stellen sich viele Fragen: Dürfen an den Feiertagen Gäste kommen? Kann man in Hotels übernachten? Wird es Gottesdienste in den Kirchen geben? Lesen Sie hier: Harter Lockdown und Ausgangssperre drohen.

Nach dem jüngsten Corona-Gipfel war eigentlich eine Osterruhe vorgesehen. In einer Sonderkonferenz zwei Tage später wurde die Regelung allerdings neu diskutiert. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließlich in einer Pressekonferenz erklärte, wurden die strengen Maßnahmen zu Ostern dann doch wieder aufgehoben. Die Umsetzung der aktuellen Regeln in den Bundesländern an den Feiertagen ist nun teilweise unterschiedlich.

Corona-Regeln zu Ostern: Was gilt jetzt?

Endlich mal wieder die Großfamilie zusammentrommeln oder den halben Freundeskreis zum Brunch einladen? Kaum möglich: Grundsätzlich sollen private Treffen auch an Ostern nur mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen erlaubt sein. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen.

Bei mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und sieben Tagen an drei aufeinander folgenden Tagen in einem Land oder einer Region soll die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften beschränkt werden – auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person. Diese Kontaktbeschränkung wurde bereits am 3. März von Bund und Ländern beschlossen.

Einige Bundesländer setzen allerdings trotz hoher Inzidenz auf eine Lockerung über die Feiertage. Die Regeln für Ostern in den einzelnen Bundesländern.

Baden-Württemberg : Hier soll über Ostern auch bei der "Notbremse" keine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen erfolgen: Über die Feiertage bleibt also die Regel mit den fünf Personen aus zwei Haushalten bestehen, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.

: Hier soll über Ostern auch bei der "Notbremse" keine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen erfolgen: Über die Feiertage bleibt also die Regel mit den fünf Personen aus zwei Haushalten bestehen, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Bayern : In Bayern sollen über Ostern die strengen Kontaktregeln gelten, von einer Notbremse soll Gebrauch gemacht werden: Steigt die Inzidenz in einem Kreis über 100, sind dort Treffen für einen Haushalt nur mit einer weiteren Person erlaubt. In Bayern gilt dann zudem ab 22 Uhr eine Ausgangssperre bis 5 Uhr des folgenden Tages

: In Bayern sollen über Ostern die strengen Kontaktregeln gelten, von einer Notbremse soll Gebrauch gemacht werden: Steigt die Inzidenz in einem Kreis über 100, sind dort Treffen für einen Haushalt nur mit einer weiteren Person erlaubt. In Bayern gilt dann zudem ab 22 Uhr eine Ausgangssperre bis 5 Uhr des folgenden Tages Berlin : An den aktuellen Kontaktbeschränkungen soll sich nichts ändern. Auch über Ostern sind demnach Zusammenkünfte mit fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, plus Kinder unter 14 Jahren. Einkaufen wird – Feiertage ausgenommen – über Ostern möglich sein. Dazu ist ein tagesaktueller Coronatest nötig, allerdings nicht in Geschäften des täglichen Bedarfs.

: An den aktuellen Kontaktbeschränkungen soll sich nichts ändern. Auch über Ostern sind demnach Zusammenkünfte mit fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, plus Kinder unter 14 Jahren. Einkaufen wird – Feiertage ausgenommen – über Ostern möglich sein. Dazu ist ein tagesaktueller Coronatest nötig, allerdings nicht in Geschäften des täglichen Bedarfs. Brandenburg : Hier soll von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern eine Ausgangsbeschränkung von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr in den Kreisen und kreisfreien Städten gelten, die einen Wert neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche von über 100 haben. Ein Haushalt darf sich in dem Fall nur mit einer weiteren Person treffen.

: Hier soll von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern eine Ausgangsbeschränkung von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr in den Kreisen und kreisfreien Städten gelten, die einen Wert neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche von über 100 haben. Ein Haushalt darf sich in dem Fall nur mit einer weiteren Person treffen. Bremen : Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Hansestadt aktuell über 100. Ob verschärfte Kontaktbeschränkungen an Ostern gelten, ist noch unklar. Terminshopping ist seit Montag ausgesetzt.

: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Hansestadt aktuell über 100. Ob verschärfte Kontaktbeschränkungen an Ostern gelten, ist noch unklar. Terminshopping ist seit Montag ausgesetzt. Hamburg : Treffen sind mit maximal einer Person aus einem weiteren Haushalt erlaubt. Laut Senatsbeschluss gilt das aber nur dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

: Treffen sind mit maximal einer Person aus einem weiteren Haushalt erlaubt. Laut Senatsbeschluss gilt das aber nur dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Hessen : Über Ostern sind grundsätzlich Treffen mit maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt erlaubt, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht. Beim Einkaufen gilt "Click & Collect".

: Über Ostern sind grundsätzlich Treffen mit maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt erlaubt, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht. Beim Einkaufen gilt "Click & Collect". Mecklenburg-Vorpommern : In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 sind künftig nächtliche Ausgangsbeschränkungen möglich. Wenn die Corona-Infektionen als lokal nicht eingrenzbar eingeordnet werden, sollen dort von 21.00 bis 6.00 Uhr Ausgangsbeschränkungen eingeführt werden. Die geltenden Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen: Zwei Haushalte mit insgesamt fünf Personen dürfen sich treffen.

: In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 sind künftig nächtliche Ausgangsbeschränkungen möglich. Wenn die Corona-Infektionen als lokal nicht eingrenzbar eingeordnet werden, sollen dort von 21.00 bis 6.00 Uhr Ausgangsbeschränkungen eingeführt werden. Die geltenden Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen: Zwei Haushalte mit insgesamt fünf Personen dürfen sich treffen. Niedersachsen : Mitglieder eines Haushalts können sich mit höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts treffen, Kinder unter 14 ausgenommen. Liegt die Inzidenz bei über 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, dürfen sich die Mitglieder eines Haushalts nur mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis 6 Jahre zählen nicht dazu. Ab einer Inzidenz von 150 ist eine örtliche Ausgangsbeschränkung vorgesehen.

: Mitglieder eines Haushalts können sich mit höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts treffen, Kinder unter 14 ausgenommen. Liegt die Inzidenz bei über 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, dürfen sich die Mitglieder eines Haushalts nur mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis 6 Jahre zählen nicht dazu. Ab einer Inzidenz von 150 ist eine örtliche Ausgangsbeschränkung vorgesehen. Nordrhein-Westfalen : Über das Osterwochenende werden die Kontaktbeschränkungen auch in Regionen mit hoher Corona-Inzidenz gelockert. Von Gründonnerstag bis Ostermontag dürfen sich landesweit unabhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, heißt es in der Corona-Schutzverordnung. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Außer an Ostern gilt aber in Kommunen mit einer Inzidenz über 100, dass sich Menschen aus einem Hausstand nur mit einer weiteren Person im öffentlichen Raum treffen dürfen. Geschäfte bleiben vielerorts geöffnet, allerdings muss ein negativer Schnelltest vorliegen.

: Über das Osterwochenende werden die Kontaktbeschränkungen auch in Regionen mit hoher Corona-Inzidenz gelockert. Von Gründonnerstag bis Ostermontag dürfen sich landesweit unabhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, heißt es in der Corona-Schutzverordnung. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Außer an Ostern gilt aber in Kommunen mit einer Inzidenz über 100, dass sich Menschen aus einem Hausstand nur mit einer weiteren Person im öffentlichen Raum treffen dürfen. Geschäfte bleiben vielerorts geöffnet, allerdings muss ein negativer Schnelltest vorliegen. Rheinland-Pfalz : Auch hier sind grundsätzlich Treffen von zwei Hausständen mit insgesamt fünf Personen weiterhin erlaubt. In Gemeinden mit Inzidenz unter 100 darf zudem die Außengastronomie öffnen. Negativer Schnelltest und Reservierung sind für den Besuch Voraussetzung.

: Auch hier sind grundsätzlich Treffen von zwei Hausständen mit insgesamt fünf Personen weiterhin erlaubt. In Gemeinden mit Inzidenz unter 100 darf zudem die Außengastronomie öffnen. Negativer Schnelltest und Reservierung sind für den Besuch Voraussetzung. Saarland : Erlaubt sind ebenfalls Treffen von insgesamt fünf Personen aus maximal zwei Haushalten.

: Erlaubt sind ebenfalls Treffen von insgesamt fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. Sachsen : In einigen Kreisen des Freistaats liegt die Inzidenz über 100 - hier gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen: Treffen sind für Angehörige eines Hausstandes mit einer weiteren Person gestattet. Ansonsten gelten die bisher üblichen Beschränkungen, Kinder bis 15 werden nicht mitgezählt.

: In einigen Kreisen des Freistaats liegt die Inzidenz über 100 - hier gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen: Treffen sind für Angehörige eines Hausstandes mit einer weiteren Person gestattet. Ansonsten gelten die bisher üblichen Beschränkungen, Kinder bis 15 werden nicht mitgezählt. Sachsen-Anhalt: Hier gelten ebenfalls bereits verschärfte Kontaktbeschränkungen in Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen: Ab sofort sind in vielen Kreisen nur noch Treffen mit einer Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt stammt, erlaubt.

Hier gelten ebenfalls bereits verschärfte Kontaktbeschränkungen in Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen: Ab sofort sind in vielen Kreisen nur noch Treffen mit einer Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt stammt, erlaubt. Schleswig-Holstein : Treffen sind grundsätzlich von fünf Personen aus zwei Haushalten gestattet. Bei einer Inzidenz über 100 darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Einkaufen ist mit Einschränkungen möglich.

: Treffen sind grundsätzlich von fünf Personen aus zwei Haushalten gestattet. Bei einer Inzidenz über 100 darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Einkaufen ist mit Einschränkungen möglich. Thüringen: Trotz seiner bundesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz will Thüringen an Ostern die bisher strengen Kontaktbeschränkungen kurzzeitig etwas lockern. In der Zeit von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag sollen sich zwei Haushalte und maximal fünf Personen treffen dürfen, wie aus einem ersten Entwurf zur geplanten neuen Corona-Verordnung hervorgeht.

Welche Regeln wurden kürzlich beschlossen?

Angesichts der ernsten Infektionsdynamik wollten Bund und Länder die Ostertage ursprünglich nutzen, um durch eine mehrtägige, sehr weitgehende Reduzierung aller Kontakte das exponentielle Wachstum der dritten Welle zu durchbrechen.

Deshalb sollten der 1. April (Gründonnerstag) und der 3. April (Samstag) 2021 zusätzlich einmalig als Ruhetage definiert werden und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April verbunden werden. Diese Regelung wurde zwei Tage nach dem Gipfel wieder gestrichen.

Ostern 2021: Lassen sich Reisen planen?

Angesichts steigender Infektionszahlen ist der Osterurlaub in diesem Jahr für die meisten Menschen wenig realistisch. Bund und Länder fordern die Bevölkerung weiterhin dazu auf, "auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten - auch hinsichtlich der bevorstehenden Ostertage."

Zudem wurde im Beschluss vom 22. März darauf hingewiesen, dass bei der Rückkehr aus ausländischen Risikogebieten die digitale Einreiseanmeldung verpflichtend ist und dass eine zehntägige Quarantänepflicht besteht, die erst nach fünf Tagen mit einem negativen Testergebnis beendet werden kann. Bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten soll eine Quarantänepflicht von 14 Tagen eingehalten werden - ohne Möglichkeit des Freitestens.

Ab 30. März sind Einreisen nach Deutschland per Flugzeug nur noch nach Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich.

Kann ich Ostern trotz Corona-Krise in ein anderes Bundesland fahren?

Ja, das ist laut den aktuellen Corona-Maßnahmen theoretisch möglich. Die Bundesregierung rief die Menschen in Deutschland jedoch dazu auf, von allen nicht zwingend notwendigen beruflichen wie privaten Reisen abzusehen - auch im Inland. Hotels und Ferienhäuser bleiben in Deutschland weiterhin geschlossen.

Kann ich an Ostern in den Gottesdienst gehen?

Im vergangenen Jahr waren die Kirchen zu Ostern geschlossen. In diesem Jahr ist es nun den Kirchen überlassen, ob Gottesdienste in Präsenz stattfinden oder lediglich virtuell übertragen werden. Lesen Sie dazu: Corona-Gipfel – Dürfen an Ostern Gottesdienste stattfinden?

Zu Weihnachten konnten Gottesdienste unter strengen Hygienevorschriften stattfinden. Viele Gemeinden verzichteten dennoch auf Präsenzgottesdienste – aus Angst, dass die Messen besonders für kranke und betagte Gemeindemitglieder zu Superspreader-Events werden könnten.

Ostern 2021 und Corona: Welche Szenarien sind wahrscheinlich?

Expertinnen und Experten haben bereits vor Wochen vor einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen bis Ostern gewarnt. Viele sprechen sich für einen erneuten harten Lockdown aus, um die Zahl der Neuansteckungen in Deutschland in den Griff zu bekommen. Lesen Sie hier: Hohe Fallzahlen – Lauterbach fordert massive Maßnahmen

(mit dpa)