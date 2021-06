Berlin. Polen wird nicht mehr als Risikogebiet eingestuft, Tschechien öffnet seine Grenzen für Deutsche. Alle Infos für Ihren Corona-Urlaub.

Polen wird nicht mehr als Risikogebiet eingestuft

Das Nachbarland lockert seine Einreise- und Quarantäneregeln

Tschechien öffnet seine Grenzen für Erstgeimpfte

Lesen Sie hier, was Sie für Ihren Urlaub in Polen und Tschechien wissen müssen

Die östlichen EU-Staaten reagierten meist schneller und härter auf die Corona-Pandemie als ihre Nachbarn im Westen. Auch mit Lockerungen ließen sie sich mehr Zeit. Das Auswärtige Amt rät zwar noch immer vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ab - aufgrund der stark gesunkenen Corona-Infektionszahlen ist Urlaub in Polen und Tschechien allerdings wieder möglich. Lesen Sie hier, mit welchen Corona-Maßnahmen Sie auf Ihrer Reise rechnen müssen.

Corona: Polen ist kein Risikogebiet mehr

Seit 30. Mai 2021 stuft das Robert Koch-Institut (RKI) das Nachbarland Polen nicht mehr als Corona-Risikogebiet ein. Damit ändern sich auch die Bestimmungen für die Ein- und Ausreise. Wer über den Landweg nach Deutschland zurückkehrt, ist von der Testpflicht befreit. Flugreisende müssen dagegen auch weiterhin noch vor Abflug einen negativen Corona-Test oder Nachweise über einen vollen Impfschutz oder eine Genesung vorlegen.

Bei der Einreise nach Polen besteht in der Regel eine zehntägige Quarantänepflicht, die durch ein negatives Testergebnis frühzeitig beendet werden kann. Sofern bereits bei Einreise ein negatives Testergebnis vorgelegt wird, ist die Quarantänepflicht aufgehoben. Hierbei werden sowohl PCR- als auch Antigen-Tests anerkannt. In beiden Fällen dürfen die Tests nicht älter als 48 Stunden sein.

Geimpfte und Genesene sind nach Vorlage eines Nachweises von der Quarantänepflicht ausgenommen und müssen auch kein negatives Testergebnis vorlegen.

Polen lockert seine Corona-Maßnahmen

Das öffentliche Leben in Polen ist nach wie vor eingeschränkt. Es besteht eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ausnahmen gelten für Kinder unter fünf Jahren.

Wer im Nachbarland entspannen möchte, kann sich aber zumindest auf einige Lockerungen einstellen. Seit 21. Mai 2021 sind Veranstaltungen in Kultureinrichtungen erlaubt. Seit dem 28. Mai dürfen Fitnessstudios wieder öffnen. Öffentliche und private Versammlungen sind mit begrenzter Personenzahl möglich.

Seit 28. Mai dürfen Restaurants ihre Innenbereiche öffnen. Hotels können mit einer maximalen Belegung von 50 Prozent öffnen - allerdings müssen die Wellness- und Spa-Bereiche der Betriebe auch weiterhin geschlossen bleiben. In Geschäften, Kirchen und Poststellen dürfen sich nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig aufhalten. Im öffentlichen Nahverkehr gilt eine begrenzte Platzbelegung. Bei Verstößen gegen die Corona-Regeln drohen Geldstrafen.

Urlaub in Tschechien für Deutsche wieder möglich

Auch Urlaub in Tschechien ist für Deutsche unter Auflagen wieder möglich, wie aus der neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums hervorgeht, die am Samstag in Prag veröffentlicht wurde. Seit 31. Mai dürfen Bundesbürger einreisen, sofern sie mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Voraussetzung ist, dass die erste Impfung mindestens 21 Tage zurückliegt. Der Impfnachweis muss in englischer Sprache vorliegen. Außerdem muss die Einreise vorab online angemeldet werden. Die neuen Regeln gelten auch für Urlauber aus Kroatien, Ungarn, Polen, Österreich, der Slowakei und Slowenien.

Für Ungeimpfte bleibt die Einreise ohne triftigen Grund untersagt. Triftige Gründe sind Berufstätigkeit, Studium und medizinische Gründe. Die Einreise nach Tschechien wird durch ein Ampelsystem geregelt - Deutschland ist der roten Kategorie zugeordnet. Ungeimpfte müssen zur Einreise einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test oder Antigen-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Binnen fünf Tagen nach Einreise muss eine zweite PCR-Testung vorgenommen werden. Bis zum Ergebnis müssen sich Einreisende isolieren. Das Testergebnis muss anschließend der zuständigen Hygienebehörde zugesandt werden. Dann kann die Quarantäne beendet werden.

Zu beachten ist allerdings, dass Deutschland Tschechien dennoch als Risikogebiet einstuft und eine Reisewarnung ausgesprochen hat.

Tschechien: Diese Corona-Maßnahmen sind im Urlaub zu beachten

Wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, muss auch im Freien mindestens eine OP-Maske getragen werden. In Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen und bei Fahrgemeinschaften ist das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben.

Restaurants und Hotels sind für geimpfte, genesene oder getestete Gäste geöffnet. In Innenräumen und im Freien dürfen sich maximal 20 Personen treffen. Hier sind allerdings Ausnahmen gestattet: Bei organisierten Veranstaltungen im Innern sowie bei Hochzeits- und Trauerempfängen dürfen maximal 30 Personen teilnehmen. Sofern die Teilnehmer geimpft, genesen oder getestet sind, können in Innenräumen maximal 50 und Außen maximal 100 Personen teilnehmen.

Die Geschäfte sind geöffnet. Körpernahe Dienstleistungen, darunter Friseurbesuche und Termine bei Kosmetikern, können nur von Getesteten, Geimpften oder Genesenen wahrgenommen werden. Kulturelle Einrichtungen wie Museen, Schlösser, Theater, Kino und Freizeiteinrichtungen sowie botanische und zoologische Gärten sind für eine begrenzte Besucherzahl geöffnet. Auch Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sind wieder möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben