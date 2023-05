Berlin Zum 1. Mai startet das Deutschlandticket. Wo gilt der Fahrschein, wie bekomme ich ihn – und darf der Hund mitfahren? Die Übersicht.

Zum 1. Mai startet das Deutschlandticket

Der Andrang ist groß: Die Website der Deutschen Bahn ging in die Knie

Alles Wissenswerte zum 49-Euro teuren Fahrschein erfahren Sie hier

Zum 1. Mai gilt das Deutschlandticket. Damit können Menschen erstmals in ganz Deutschland mit einem einzigen Fahrschein Züge der Deutschen Bahn und den ÖPNV nutzen. Lästiges Tarife-checken entfällt damit. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bewarb das Deutschlandticket kürzlich noch mal mit etwas Pathos: Es sei die große Reform des öffentlichen Personennahverkehrs, der Einstieg in dessen Digitalisierung.

Der 1. Mai 2023 werde der Tag des ÖPNV, sagte Evelyn Palla, die bei der Deutschen Bahn für den Regionalverkehr zuständig ist. Die Erwartungen an das Deutschlandticket sind groß – und die Branche betont seit Wochen ihre Vorfreude. Zumindest an der digitalen Infrastruktur darf die Bahn aber noch schrauben: Am Montag war der Besucherandrang teils so groß, dass die Website der Bahn in die Knie ging.

„Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu“, hieß auf der Seite, auf dem Fahrgäste das neue Angebot normalerweise kaufen können. Das Unternehmen sprach von Verzögerungen aufgrund der hohen Nachfrage.

Wie viel kostet das Deutschlandticket?

In der Regel kostet das Deutschlandticket 49 Euro im Monat. Das Ticket gibt es nur als Abonnement, welches monatlich gekündigt werden kann.

Wo kann ich das Deutschlandticket kaufen?

Das Deutschlandticket kann laut der Deutschen Bahn in allen DB Reisezentren erworben werden. Online bietet die Bahn das Ticket auf bahn.de und in der App DB Navigator an. Außerdem bieten verschiedene Unternehmen eigene Apps an, über die das Abo abgeschlossen werden kann, etwa die Verkehrsdienstleister Hansecom sowie Mobility Inside. Bei Kontrollen kann das Abo dann per Chipkarte oder per Handyticket nachgewiesen werden. Mehr dazu lesen Sie hier: Deutschlandticket: Wo man die Fahrkarte kaufen kann

Wie kann ich das Ticket kaufen, wenn ich kein Smartphone besitze?

Wer kein Smartphone besitzt, kann das Abo prinzipiell auch persönlich an den stationären Verkaufsstellen der jeweiligen Verkehrsunternehmen abschließen. Dadurch könnten sich aber die Wartezeiten deutlich verlängern, heißt es unter anderem bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). An Fahrkartenautomaten wird der Kauf in der Regel nicht klappen, weil dort meist keine Abos angeboten werden.

Wo kann ich mit dem 49-Euro-Ticket fahren?

Das Deutschlandticket gilt für beliebig viele Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr bundesweit, also Bussen, S-Bahnen, Trambahnen, U-Bahnen und im Regionalverkehr. Ausgenommen sind also ICE-, IC- und EC-Züge sowie private Reisebusse. Auch auf Schiffen gilt das Ticket nicht, außer es handelt sich um Verbindungen, die zum öffentlichen Nahverkehr gehören, wie etwa die Fähren in Hamburg oder über den Berliner Wannsee. Lesen Sie dazu auch: Deutschlandticket: Wo es gilt und welche Ausnahmen es gibt

Gilt das Ticket auch im Flix-Train?

Nein, im Flix-Train gilt das Ticket wie auch im DB-Fernverkehr nicht. Auch Fahrten im Flix-Bus sind vom Deutschlandticket nicht abgedeckt.

Ist das Deutschlandticket auf andere Personen übertragbar?

Nein. Das 49-Euro-Ticket ist eine personalisierte Fahrkarte. Sie hat einen Namenseintrag und ist auch nur in Kombination mit einem Lichtbildausweis, etwa dem Personalausweis, gültig. Dieser muss bei einer Fahrkartenkontrolle vorgezeigt werden können.

Können Kinder beim 49-Euro-Ticket kostenlos mitfahren?

Nicht alle Kinder. Bis zum sechsten Lebensjahr können Kinder umsonst mitfahren. Kinder ab sechs Jahren brauchen eine eigene Fahrkarte.

Können Hunde und Fahrräder beim Deutschlandticket kostenlos mitfahren?

Das ist je nach Verkehrsverbund unterschiedlich geregelt. Grundsätzlich gilt: Darf der Hund in Ihrem Tarifgebiet umsonst mitfahren, gilt das auch für das Deutschlandticket. In der Regel werden Nutzer aber wohl ein zusätzliches Ticket lösen müssen. Eine Übersicht finden Sie auf der Webseite der Bahn unter der Rubrik Infos&Services. Mehr zu den Einzelheiten lesen Sie hier: Deutschlandticket: Darf ich meinen Hund kostenfrei mitnehmen?

Deutschlandticket: Für wen lohnt sich Abo-Wechsel?

Der Abschluss eines 49-Euro-Tickets lohnt vor allem für Pendlerinnen und Pendler im Regionalverkehr zwischen verschiedenen Städten. Das Deutschlandticket würde sie künftig oft einen Bruchteil dessen kosten, was sie bislang für ihr Abo bezahlen müssen. Wer indes vor allem in der eigenen Stadt mit Bus und Bahn unterwegs ist, sollte noch mal nachrechnen. Zwar sind auch dort viele andere ÖPNV-Abos meist teurer als das Deutschlandticket. Allerdings umfassen sie oft Zusatzangebote wie die Mitnahme einer weiteren Person am Wochenende, eines Hundes oder des eigenen Fahrrads.

49-Euro-Ticket: Bleiben bestehende Abos oder ein Jobticket bestehen?

Beim Jobticket läuft der Wechsel über den Arbeitgeber. Unternehmen können das Deutschlandticket als Jobticket ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Wenn sie mindestens 25 Prozent des Ticketpreises übernehmen, gibt es fünf Prozent Rabatt oben drauf.

Die Deutsche Bahn meldet zudem, das Abo-Kunden bereits informiert worden seien und selbst entscheiden können, ob das bestehende Abo weiterläuft oder ein Wechsel ins Deutschlandticket erfolgen soll. Der Wechsel kann dabei einfach online vollzogen werden.

Für welchen Zeitraum gilt das 49-Euro-Ticket?

Das Deutschlandticket gilt immer für den aktuellen Kalendermonat. Wer sich also erst am 15. Mai für das Ticket entscheidet, muss für den Zeitraum bis 31. Mai die vollen 49 Euro zahlen. (mit dpa)

