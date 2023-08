Uns steht kurz bevor, was das Herz zwischen stechender Hitzewelle und unverhofftem Dauerregen so lange entbehrt hat: Der Spätsommer.

Und mit ihm die rosigen Aussichten, auf lange Stunden voll wohliger Nachmittagssonne und jeder Menge Müßiggang. Noch besser wird das Ganze, wenn Sie uns fragen, bei einem entspannten Kaffeepäuschen – und in netter Begleitung. Von lieben Freunden und einem süßen Stückchen Tortenglück.

Sie können uns hier voll und ganz vertrauen: Die Zubereitung wird Sie zwar vor dem Genuss ein kleines Weilchen beschäftigt halten, geht aber frei von Raketenwissenschaft gediegen Schritt für Schritt von der Hand. Und lohnen wird Ihre Mühe und Muße ein Hochgenuss seinesgleichen: einer ohne Worte nämlich, dafür allerdings mit lautstark bekennenden, aus den Tiefen von Bäuchen und Herzen heraussummenden „Mhhh“-s und „Ohhh“-s.

Schwedische Apfel-Mandeltorte

Zutaten für ca. 16 Stücke:

200 g Schlagsahne

400 g Zucker

8 Eier (Größe M)

200 g zimmerwarme Butter

Salz

200 g gemahlene Mandeln (mit Haut)

1 Päckchen Vanillezucker

600 g Äpfel (z.B. Elstar)

1 TL Speisestärke

200 ml Apfelsaft

1 EL Zucker

2 EL Mandelblättchen

Frischhaltefolie

Backpapier

1 Sahne mit 200 g Zucker unter gelegentlichem Rühren in einem Topf aufkochen. Inzwischen Eier trennen und den Topf vom Herd ziehen. Ca. 1/3 der heißen Sahne zu den Eigelben geben und kräftig verrühren, dann alles unter die restliche Sahne im Topf rühren. Bei schwacher Hitze unter Rühren (am besten mit einem Teigschaber am Boden entlang) 6–8 Minuten vorsichtig erhitzen, bis die Masse dickcremig wird, nicht kochen! Creme in eine Schüssel füllen, direkt mit Frischhaltefolie bedecken und auskühlen lassen.

2 Inzwischen Eiweiße steif schlagen, 200 g Zucker und 1 Prise Salz einrieseln lassen und so lange weiterschlagen, bis sich der Zucker gelöst hat. Gemahlene Mandeln und Vanillezucker unterheben. 1/3 vom Teig abnehmen, in eine am Boden mit Backpapier ausgelegte Springform (22 cm ø) füllen, glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 15 Minuten backen. Restliche Masse kalt stellen. Boden kurz abkühlen lassen, aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Aus dem übrigen Teig so zwei weitere Böden backen.

3 Inzwischen Äpfel waschen und 3 Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in dünne Spalten schneiden. Speisestärke mit 2 EL Apfelsaft glatt rühren. Restlichen Saft und 1 EL Zucker aufkochen. Äpfel darin 2–3 Minuten dünsten. Mit angerührter Stärke binden. Auskühlen lassen.

4 Butter 8–10 Minuten weißcremig aufschlagen. Die Eigelbcreme löffelweise unterschlagen. Ca. 1/3 der Creme auf einen der Böden streichen. Äpfel abtropfen lassen, den Sud dabei auffangen. Hälfte Äpfel auf der Creme verteilen. Zweiten Boden aufsetzen und leicht andrücken. Ein weiteres 1/3 Creme darauf streichen. Restliche Äpfel darauf verteilen. Dritten Boden daraufsetzen und mit der restlichen Creme bestreichen. Torte ca. 2 Stunden kalt stellen.

5 Mandelblättchen goldbraun rösten. Übrigen Apfel vierteln, entkernen, in dünne Spalten schneiden, im aufgefangenen Sud 2–3 Minuten köcheln. Herausheben und auskühlen lassen. Apfelspalten auf der Torte verteilen. Torte mit Mandelblättchen bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + ca. 2 Stunden Wartezeit

Pro Stück ca. 8 g E, 24 g F, 33 g KH, 420 kcal

