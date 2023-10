Couscous ist so etwas wie die Pasta des arabischen Raums, womit dieses Gericht im Grunde genommen einem Nudelsalat entspricht.

Von den Weizenperlen des Couscous existieren zwar nicht annähernd so viele Varianten wie von ihren italienischen Verwandten, aber auch hier gibt es eine Palette von winzig (wie wir ihn aus dem Supermarkt kennen) bis riesig. Für diesen Salat haben wir die mittleren Perlen genommen. Im Libanon nennt man die mittleren bis großen Perlen Moghrabieh, sie passen perfekt zu Salaten oder in Fleisch-Eintöpfe. Es lohnt sich, nach den größeren Perlen Ausschau zu halten, denn neben ihrer schönen Optik bieten sie auch noch ein besonderes Mundgefühl. Schauen Sie mal bei Ihrem türkischen Lebensmittelladen vorbei oder sonst halt im Netz. Dann können Sie ja auch gleich Sumac mitbestellen. Das säuerliche Gewürz passt perfekt zu diesem Salat, aber ich liebe es auch zusammen mit Chiliflocken auf Spiegeleiern.

Libanesischer Perlcouscous-Salat

Zutaten für 4 Portionen

300 g Perlcouscous (Bioladen oder türkischer Supermarkt; ersatzweise Perlgraupen)

2 rote Zwiebeln

abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone

2 Knoblauchzehen

6 EL Zitronensaft

1 TL Senf

2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL geräuchertes Paprikapulver

5 EL Olivenöl

Salz

100 g Brombeeren

1 Bund Lauchzwiebeln

1 Bund Dill

1 Granatapfel

200 g Feta

1 Couscous in kochendem Wasser nach Packungsanweisung garen. Abgießen, kalt abspülen und abtropfen lassen. Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Ringe schneiden. Mit Zitronenschale mischen und beiseitestellen. Knoblauch schälen und fein hacken. Mit Saft, Senf, Kreuzkümmel und Paprika verquirlen. Öl in dünnem Stahl unterschlagen. Mit Salz würzen. Brombeeren verlesen und unter das Dressing mischen.

2 Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Dill waschen, trocken schütteln und, bis auf etwas zum Bestreuen, hacken. Granatapfel aufschneiden und die Kerne herauslösen. Alle vorbereiteten Zutaten mit dem Dressing mischen, abschmecken. Feta grob zerkrümeln und mit dem restlichen Dill über den Salat streuen.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Pro Portion ca. 18 g E, 22 g F, 60 g KH, 540 kcal

