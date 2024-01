Hefeschnecken mit Kirschen, Aprikosen und einer Geheimzutat

Die fluffigen Hefeschnecken mit Kirschen, Aprikosen und dem vermeintlichen Sahneklecks sehen nicht nur zum Anbeißen verführerisch aus...

Sie sind schneller vom Blech geputzt, als Sie das Wort „Joghurt“ buchstabieren können. Der ist übrigens mit im Teig und unser kleines Geheimnis, warum genau dieses Rezept so besonders und so unwiderstehlich schmeckt, wie kein anderes.

Hefeschnecken mit Kirschen und Aprikosen

Zutaten für ca. 12 Stück:

1 Würfel Hefe (42 g)

80 g + 2 EL Zucker

100 g Butter

200 g Joghurt

500 g + etwas Mehl

1 Prise Salz

2 Eier (Größe M)

400 g Aprikosen (je nach Saison frisch oder ca. 350 g TK)

1 TL Zimt

1 Päckchen Vanillezucker

600 g Kirschen (je nach Saison frisch oder ca. 500 g TK)

1 EL Puderzucker

Backpapier

1 Hefe zerbröseln und mit 80 g Zucker flüssig rühren. Butter schmelzen, vom Herd ziehen und 150 g Joghurt unterrühren. 500 g Mehl, Salz, Eier, Hefe- und Joghurtmischung in ca. 5 Minuten zum glatten Teig verkneten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.

2 Inzwischen Aprikosen waschen, halbieren, entsteinen (oder auftauen lassen) und klein würfeln. 2 EL Zucker karamellisieren. Aprikosen zufügen und 2–3 Minuten köcheln lassen, dann Zimt und Vanillezucker unterrühren und auskühlen lassen. Kirschen waschen, entsteinen (oder auftauen lassen) und halbieren.

3 Teig kurz durchkneten, dann auf bemehlter Arbeitsfläche rechteckig (ca. 28 x 30 cm) ausrollen. Mit Aprikosenkompott bestreichen, dabei an einer kurzen Seite ca. 10 cm frei lassen. Teig mit Kirschen bestreuen, von der anderen kurzen Seite her eng aufrollen und in 12 Scheiben schneiden.

4 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/Umluft: 160 °C). Schnecken mit wenig Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. Zugedeckt weitere ca. 15 Minuten gehen lassen. Dann im heißen Backofen 25–30 Minuten backen. Auskühlen lassen. Zum Servieren mit Puderzucker bestäuben und mit 50 g Joghurt toppen.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 7 g E, 9 g F, 48 g KH, 310 kcal

