Ich gestehe, dass ich sehr häufig Dal koche. Das hat viele gute Gründe, die ich Ihnen zu diesem Rezept gerne gleich mit an die Hand füttern will.

Auf meinen Vorschlag „Wie wär’s mal wieder mit einem schönen Dal?“ ernte ich bei uns zu Hause mittlerweile nur noch kollektives Stöhnen. Dabei verstehe ich das überhaupt nicht! Es ist doch das leckerste Essen der Welt und hat so viele gesunde Zutaten: reichlich Protein durch die Linsen und Garnelen und der gezupfte Grünkohl, Kurkuma, Ingwer und Zimt wirken noch dazu entzündungshemmend. Der ganze Verdauungsapparat freut sich fast ein Loch in den Bauch über so viel Gutes … Okay, okay! Ich merke, dass ich mir diese Argumentation schenken kann, weil den Clan Herzgesundheit und Zellschutz nicht übermäßig zu interessieren scheinen. Falls Sie sich nun beim Lesen mit meiner Familie kulinarisch solidarisieren sollten, hätte ich dennoch ein letztes, nicht minder wichtiges Argument parat: Dieses Dal schmeckt einfach verdammt köstlich!

Rote-Linsen-Dal mit Garnelen

Zutaten für 4 Portionen:

250 g rote Linsen

1 grüne Chilischote

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

3 frische Kurkumawurzeln (ca. 20 g; oder ca. 2 TL Kurkumapulver)

1 Stück Ingwer (ca. 4 cm)

10–15 Curryblätter (Asialaden; siehe Tipp)

4 EL Öl

1 Zimtstange

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1 TL Currypulver

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 Dose Kokosmilch (400 ml)

250 g Tomaten

250 g Grünkohl

350 g Garnelen (roh; ohne Kopf, Schale und Darm)

1 TL Senfkörner (siehe Tipp)

Salz

Chiliflocken

1 Linsen waschen und abtropfen lassen. Chili putzen, halbieren und Kerne entfernen. Schote waschen und fein hacken. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Kurkuma und Ingwer schälen und fein reiben. Curryblätter waschen, trocken tupfen. Dicke Stiele klein schneiden.

2 2 EL Öl in einem großen Topf erhitzen. Je die Hälfte Knoblauch und Ingwer zusammen mit Chili und Kurkuma zufügen und andünsten. Zimtstange und Gewürze zufügen und bei mittlerer Hitze kurz anschwitzen. Linsen, Curryblätter und Grünkohlstiele zufügen. Mit Kokosmilch und 400 ml Wasser ablöschen. Aufkochen und bei milder Hitze ca. 10 Minuten köcheln. Dabei mehrmals umrühren.

3 Inzwischen Tomaten waschen, putzen und klein würfeln. Grünkohl waschen, putzen, und klein zupfen. Garnelen waschen und trocken tupfen.

4 Tomaten und Grünkohl unter die Linsen rühren. Eventuell noch etwas Wasser zufügen und das Dal weitere ca. 5 Minuten köcheln lassen. Währenddessen 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Senfkörner darin kurz anschwitzen. Garnelen, restlichen Ingwer und Knoblauch zufügen und alles 2–3 Minuten braten. Mit Salz und Chiliflocken würzen.

5 Dal mit Salz würzen und abschmecken. Garnelen zum Dal reichen. Pur oder mit Basmatireis servieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 35 g E, 30 g F, 32 g KH, 560 kcal

Keine Lust auf Gewürze-Shopping?

Kein Problem. Curryblätter verleihen dem Ganzen zwar eine besondere eigene Note, können aber auch einfach weggelassen oder beispielsweise durch zwei Streifen Bio-Limettenschale ersetzt werden. Schmeckt auch toll! Ähnliches gilt für die Senfkörner: Sind keine im Schrank, tut es hier auch eine Knoblauchzehe oder Prise Chilipulver mehr.

