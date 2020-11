Berlin. Die erste gesetzliche Krankenkasse in Deutschland bietet einen digitalen Hautcheck an. Dazu wird ein Foto hochgeladen und geprüft.

Als erste gesetzliche Krankenversicherung bietet die Techniker Krankenkasse (TK) ab sofort ihren 10,7 Millionen Mitgliedern eine fachärztliche Online-Beratung bei Hautproblemen an. „Gerade für mobile Menschen mit viel Hektik im Berufsalltag, aber auch mit Blick auf den Infektionsschutz in Corona-Zeiten ist das eine innovative Lösung“, sagt der TK-Vorsitzende Jens Baas dieser Redaktion.

Für das neue Angebot hat die TK einen Vertrag mit der Telemedizin- Plattform OnlineDoctor geschlossen. Diese arbeitet eng mit dem Bundesverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) zusammen. In einem Fragebogen können die Versicherten ihre Beschwerden beschreiben und Fotos der betroffenen Hautstellen hochladen. Lesen Sie auch: Diagnose Krebs- so können sich Betroffene vernetzen

Hautcheck digital: Empfehlung innerhalb von 48 Stunden

Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Innerhalb von 48 Stunden schätze einer von 150 niedergelassenen Hautärzten die Symptome ein und empfehle eine Therapie, so die TK weiter. Um die Empfehlung aus dem per Zwei-Faktor-Authentifizierung gesicherten Portal herunterzuladen, erhalten die Versicherten per Mail einen Link und per SMS einen Freischaltcode.

„Smartphone-Bilder zu beurteilen ist für Dermatologen schon lange nichts Ungewöhnliches mehr. Die große Zahl der auf der Plattform von OnlineDoctor teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen zeigt, dass nicht nur Bedarf, sondern auf ärztlicher Seite auch Bereitschaft besteht, ein sicheres Tool zu nutzen“, sagt BVDD-Präsident Klaus Strömer. Auch interessant: Heller Hautkrebs - Fallzahlen in Deutschland steigen

Bisher 20.000 Nutzer in Deutschland

Seit dem Start in Deutschland im Herbst 2019 hat der Plattformanbieter OnlineDoctor die Beratung ausschließlich Selbstzahlern angeboten. Eigenen Angaben zufolge haben über 20.000 Patienten die Dienste bisher genutzt. „Eigene Datenauswertungen aus der Schweiz und Deutschland haben gezeigt, dass wir 85 Prozent der Patienten abschließend aus der Ferne helfen können“, sagt Deutschland-Geschäftsführerin Leonie Sommer.

Der neue Online-Dienst ist für die Versicherten der Techniker Krankenkasse unter www.tk.de (Suchnummer 2094806) verfügbar. Zur Nutzung müssen sie dem Dienstleister ihren Namen, die Versichertennummer und einige Kontaktdaten angeben sowie ein Foto ihrer Versichertenkarte hochladen. (kai)