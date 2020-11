Flauschige Stargäste peppen Videokonferenzen auf

Hürth. Der Gertrudenhof in Hürth besser mit der Aktion „Call the Lama“ in Corona-Zeiten die Gnadenhofkasse auf. Die Idee ist ein voller Erfolg.

Vor Corona setzten sich Kollegen noch in Besprechungsräumen, Kaffeeküchen oder Büros für die täglichen Meetings zusammen. In den virengeplagten Zeiten läuft vieles nur noch online ab. Vom heimischen Schreibtisch blickt man durchs Display in die Gesichter der Kollegen.

Doch was, wenn plötzlich ein ganz neues Gesicht bei Zoom, Skype & Co. aufploppt – sagen wir mit langen, flauschigen Ohren oder einer rosafarbenen Stupsnase? Der Gertrudenhof vor den Toren Kölns peppt mit der Aktion „Call the Lama“ nicht nur seine Gnadenhofkasse , sondern auch langweile Videokonferenzen auf.

Gnadenhoftiere vermissen die Besucher

Schwer ist es nicht, den Konferierenden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dafür zieht lediglich ein Mitarbeiter des Streichelzoos mit einem guten Smartphone los und besucht die Tiere in ihren Ställen. „Die warten schon regelrecht darauf. Zum einen, weil sie außerhalb der normalen Fütterung Leckerlis bekommen. Und zum anderen, weil unsere Tiere die täglichen Besucher vermissen. Das merkt man ihnen regelrecht an“, sagt Peter Zens. Und er muss es wissen, schließlich kümmert er sich als Geschäftsführer und Landwirt um den Erlebnisbauernhof in Hürth und seine tierischen Bewohner.

Sobald der Mitarbeiter samt Handy vorbeischaut, werden zumindest bei Lama-Dame Cinderella die Starallüren geweckt. „Neugierig reckt sie dann ihren langen Hals ins Bild“, beschreibt Zens. Kollegin Rosalie ist weniger eine Rampensau. Manchmal verschläft sie in Schweine-Manier auch eine Konferenz. Das entspannte Nickerchen hat sich die Sau allerdings auch redlich verdient. „Rosalie hat sechs Schlachttermine überlebt und ist dann hier auf den Gnadenhof gekommen. Jedes Tier bei uns hat eine Geschichte.“

Weihnachtsscheune vom Gertrudenhof ist geöffnet

Und die wird direkt zu Beginn der Videokonferenz erzählt. Allerdings nicht von den Tieren selbst, sondern von einem der fleißigen Mitarbeiter hinter der Kamera. So können die menschlichen Teilnehmer in dem zehnminütigen Anruf alles über den tierischen Teilzeit-Kollegen erfahren. „Wir haben lange rumprobiert und zehn Minuten sind eine ganz gute Zeitspanne für eine kurze Pause vom trockenen Meeting.“

Eine Pause, die zum Schmunzeln einlädt, aber auch dem guten Zweck dient. Denn der Gnadenhof-Streichelzoo samt Gastronomiebereich musste Anfang November zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Tore für Besucher schließen . „Und ich rechne damit, dass es noch einige Zeit so weiter gehen wird“, seufzt der Geschäftsführer des Erlebnisbauernhofs, „aber immerhin kann unsere Weihnachtsscheune samt Hofladen sowie der Floristik-Weihnachtsverkauf weiter geöffnet bleiben.“ Die Einnahmen decken jedoch nicht alle eintrudelnden Rechnungen für Futter , Tierpfleger und Tierarzt ab – rund 10.000 Euro sind das bei 200 Tieren im Monat.

Live-Schalte in die Elbphilharmonie

Nach einigem Grübeln sind Peter Zens und sein Gertrudenhof-Team schließlich während des ersten Lockdowns auf die Video-Konferenz-Idee gekommen. Die gibt es in drei verschiedenen Tarifen. Bei 50 Euro beginnt das Basis-Angebot, inklusive zehn Minuten Live-Schalte mit dem Lieblingstier und einer einmaligen Futterpatenschaft.

Die Aktion „Call the Lama“ war schon zu Beginn der Corona-Zeit ein Erfolg. „Wir haben Anfragen aus ganz Deutschland und auch darüber hinaus“, freut sich der 43-Jährige und fügt hinzu, „die Elbphilharmonie in Hamburg war zum Beispiel dabei und eine Uni in der Schweiz.“ Etwa 60 Prozent der Kosten ließen sich mit den Videokonferenzen und den Futterpatenschaften decken.

Weihnachtsfeiern mit lebendiger Krippe

Mit Blick auf die anstehende Weihnachtszeit hat Peter Zens das Angebot erweitert – um eine lebendige Krippe. Ein Live-Stream aus dem weihnachtlichen Stall von Esel, Lama & Co. soll so für besinnliche Stimmung bei digitalen Weihnachtsfeiern sorgen.

Analog kommt auf Wunsch auch ein Schlemmerpaket vom Gertrudenhof, Lortzingerstraße 160, im Vorfeld per Post zu den Teilnehmern nach Hause. „Die Menschen können sich den Glühwein warm machen, Plätzchen naschen und zusammenkommen“, verrät Peter Zens. Da bekommt das Fest der Nächstenliebe gleich eine tierische gute Note.

