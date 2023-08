Versorgung am Wochenende Notfälle: Kinderärzte-Präsident will Eltern zur Kasse bitten

Berlin Die Ressourcen in Kinder-Notaufnahmen sind knapp. Wer die mit Bagatellen beansprucht, soll zahlen, fordert der Kinderärzte-Präsident.

Volle Wartezimmer, endlos langes Rumsitzen und genervtes Personal – dieses Szenario dürfte jenen bekannt vorkommen, die mit einem Kind schonmal spontan am Wochenende beim Kinderarzt war. Ob es wirklich notwendig ist, ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen, will da gut überlegt sein, echte Notfälle natürlich ausgenommen. Damit für diese in Notdiensten mehr Zeit ist, will Kinderärzte-Chef Thomas Fischbach Ressourcen freischaufeln – und dazu Eltern zur Kasse bitten.

Der Vorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte schlägt vor, in spezifischen Szenarien Eltern an den Kosten für die Notfallversorgung zu beteiligen. Der Grund dafür: Die Notfallversorgung müsse sich auf tatsächliche Notfälle konzentrieren, anstatt Ressourcen auf Probleme wie "die Pickel am Po" zu verschwenden oder für Eltern mit Kindern, die unter der Woche keine Zeit gefunden hätten und dann am Wochenende zum Notdienst gingen.

Die Notvallversorgungen werden häufig von nicht dringlichen Fällen beansprucht

In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Fischbach daher: "Für solche Fälle hielte ich eine Eigenbeteiligung der Versicherten für absolut sinnvoll". Es passiere nämlich immer wieder, dass die begrenzten Ressourcen der Notfallversorgung von nicht dringlichen Anliegen in Anspruch genommen werden. "Damit muss Schluss sein."

Fischbach ergänzte seine Position mit den Worten: "Bei wirklichen Notfällen könnten die Kosten zurückerstattet werden, eine Implementierung ließe sich mit geringem Aufwand realisieren."

Die Pläne der Regierungskommission für eine Reform der Notfallversorgung gehen Fischbach nicht weit genug. Zwar seien die vorgeschlagenen Notfallzentren für Kinder "wünschenswert", doch fehle es für eine flächendeckende Einrichtung an Kinder- und Jugendärzten.

"Fatal wäre es auch, wenn nur Fachärzte und nicht auch Ärzte mit hinreichender Weiterbildung die Notfallversorgung übernehmen dürften", so der Verbandspräsident. "Dann brechen uns noch mehr Arbeitskräfte weg – in Praxen sowie in Kliniken."

Fischbach: Versorgungsnot droht

Fischbach hatte sich bereits im April in einem Brandbrief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewandt. Darin warnte er vor einem Mangel an kindergerechten Fieber- und Schmerzmedikamenten. "Wir behandeln schon jetzt fernab der Leitlinien, und der nächste Herbst steht vor der Tür. Wir werden wieder in eine Versorgungsnot geraten, die noch schlimmer werden könnte als zuletzt", sagte Fischbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Fischbach forderte, die Herstellung von Medikamenten für Kinder in Deutschland zu fördern. Es müsse für die Hersteller wieder ausreichend attraktiv sein, die Medikamente zu produzieren. Dafür müsse die Politik sorgen. (cla/dpa)

