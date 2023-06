Seit 2020 läuft in Belgien ein wissenschaftliches Experiment, bei dem die Teilnehmer komplett auf's Heizen verzichten sollen. Damals war Energieknappheit noch kein Thema, doch seit dem Ukraine-Krieg hat sich das geändert.

Experiment in Belgien: Leben ohne Heizen - es ist möglich

Berlin. Für ihre Heizungspläne wird die Ampel-Koalition teils scharf kritisiert. Nach massiver Kritik soll jetzt eine Regel doch nicht kommen.

Die Auswirkungen der Wärme- und Energiewende wird in den kommenden Jahren große Auswirkungen für Verbraucher haben

Die Wärmewende sollte an Fahrt aufnehmen, insbesondere durch die neuen Pläne von Robert Habeck, der das Heizungsgesetz aktualisieren wollte

Doch das Gesetz, das den Einbau von neuen Öl- und Gasheizungen verbieten sollte, sorgte für Streit in der Ampel. Was dabei fast unterging: Schon jetzt gelten klare Regeln für die Austauschpflicht. Welche Hausbesitzer sind betroffen?

Die Energie- und Preiskrise 2022 und die damit einhergehenden Gas- und Heizölpreise hatten viele Verbraucher massiv belastet. Seit Jahresbeginn haben sich die Energiepreise wieder auf einem konstanten Niveau eingependelt. Für Unruhe sorgt nun aber ein anderes Energiethema: Das von der Ampel-Koalition geplante Verbot für Gas- und Ölheizungen ohne regenerativen Anteil. Ab 2024 soll eine neue Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden – so hat es die Koalition in ihrem Kabinettsentwurf festgehalten. Lesen Sie hier: Habeck plant grundlegende Änderungen am Heizungsgesetz

Austauschpflicht für alte Heizungen ab 2024: Welche Eigentümer schon jetzt betroffen sind

Eine neue monovalente Gas- oder Ölheizung wäre damit ab 1. Januar 2024 nicht mehr zulässig. Aufatmen können aber Eigentümer mit einer bestehenden Öl- oder Gasheizung. Die Ampel-Koalition verzichtet in ihren Heizungsplänen auf die ursprünglich vorgesehene "Austauschpflicht" für funktionierende Öl- und Gasheizungen. Und wenn die Heizung kaputt geht? Hier sieht das Heizungsgesetz eine dreijährige Übergangsfrist vor. In dieser kann dann ein neuer Gas- oder Ölkessel eingebaut werden.

Nach spätestens drei Jahren müsste die Heizung dann aber auf den Erneuerbaren-Energien-Standard von 65 Prozent umgerüstet werden. Gerade bei der alten Gas- oder Ölheizung mit einem Konstanttemperaturkessel muss zudem die "Austauschpflicht" nach 30 Jahren beachtet werden – auch 2023 sind davon einige Haushalte betroffen. Die Austauschpflicht nach 30 Jahren ist schon im bisherigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgeschrieben. Alte Heizungen mit einem Konstanttemperaturkessel müssen verpflichtend ausgetauscht werden.

Ausnahmen von Austauschpflicht für Gas und Heizöl: Was heute und ab 2024 gelten soll

Von der Austauschpflicht für alte Gas- und Ölheizungen gibt es einige Ausnahmen. Moderne Heizungen mit einem Konstanttemperaturkessel oder Hybrid-Anlagen mit regenerativem Anteil sind ausgenommen. Im neuen Heizungsgesetz plant die Ampel-Koalition zudem eine generelle Ausnahme vom Tausch der Heizung für Menschen über 80 Jahren. Erst nach einem Hausverkauf oder der Vererbung soll dann das neue Heizungsgesetz greifen – nach einer zweijährigen Übergangsfrist.

Heizung Kosten in EUR Ölheizung ab ca. 8.000 Gasheizung ab ca. 7.000 Holz- oder Pelletheizung ab ca. 10.000 Nah- und Fernwärme ab ca. 5.000 Wasserstoffheizung ab ca. 30.000 Solarthermie ab ca. 10.000 Luft-Wasser-Wärmepumpe 8000 bis 16.000 Erdwärmepumpe 12.000 bis 15.000 (ohne Erschließung) Grundwasser-Wärmepumpe 9000 bis 12.000 (ohne Erschließung)

Zu beachten ist: Die Kosten in dieser Tabelle sind durchschnittliche Werte und können im individuellen Fall abweichen. Nicht beachtet werden zudem die Kosten für die Installation oder einen nötigen Umbau/Sanierung. Auch Förderungen werden nicht berücksichtigt.

Eine solche Übergangsfrist wie für kaputte Heizungen oder über 80-Jährige gibt es für von der Austauschpflicht betroffene Verbraucher nicht. Sie müssen sich rechtzeitig vor Fristende um eine Alternative kümmern. Neben der Wärmepumpe erfüllt auch die Nah- und Fernwärme oder die Pelletheizung die 65-Prozent-Vorgabe. Zudem plant der Staat ab 2024 neue Förderungen für regeneratives Heizen – Details zum Förderkonzept sind schon bekannt. Auch gehen Experten in den kommenden Jahren von sinkenden Energiepreisen für bestimmte Energieträger aus.

Austauschpflicht für alte Heizungen nicht vergessen: Tausende Euro Bußgeld drohen

Den Viessmann-Deal deutet ein Ökonom als Zeichen für fallende Wärmepumpen-Preise – wir haben mit ihm über seine Preisprognosen gesprochen. Doch Vorsicht – aufschieben sollten von der Austauschpflicht betroffene Verbraucher ihren Heizungstausch nicht. Denn die Austauschpflicht wird kontrolliert – bis zu 50.000 Euro Bußgeld drohen. Umso wichtiger ist der rechtzeitige Austausch der alten Heizung. Schon 2023 können etliche Gas- und Ölheizungen von der Austauschpflicht betroffen sein. Somit lohnt sich der Blick auf das Baujahr und die Kesselart.

Das Alter einer Heizung kann man mit einem simplen Trick erkennen. Energieberater und Verbrauscherschützer sind gute Ansprechpartner und helfen bei der Suche nach einer passenden Alternative. Neben der Wärmepumpe ist die Nah- und Fernwärme oder die Pelletheizung die geläufigste Alternative zu Heizöl oder Gas. Von einer Gasheizung im Biogas- oder Wasserstoffbetrieb raten Energieberater ab. Neben den fehlenden Kapazitäten für Biomethan ist hier auch der Zustand der Gasnetze in Deutschland ein Problem.

Alte Gas- und Ölheizungen können von der Austauschpflicht betroffen sein. Eigentümer sollten dann auf eine zukunftssichere Heizung setzen. Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Heizungspläne nicht in Stein gemeißelt: Der aktuelle Stand in der EU und Deutschland

Die Austauschpflicht nach 30 Jahren ausgenommen ist aber noch nichts in Stein gemeißelt. Die Heizungspläne der Ampel-Koalition müssen erst noch vom Bundestag abgesegnet werden. Hier kann das Gesetz noch verändert oder sogar gekippt werden. Ebenso sieht es mit den EU-Vorgaben für Heizungen aus. Auch auf EU-Ebene wird über ein Verbot bestimmter Heizungen debattiert – diesen erteilte die deutsche Bauministerin im Interview aber eine Absage. Diese werde es "mit uns nicht geben".

