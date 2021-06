Hitzefrei in NRW: Wann und ob die Schülerinnen und Schüler in NRW früher nach Hause dürfen, entscheiden in NRW die Schulleiter.

Die Temperaturen steigen, zeitweise werden über 30 Grad in NRW erwartet. Auch die Klassenräume bleiben von der Wärme nicht verschont. An vielen Schulen in NRW geistert auch jetzt schon das Wort hitzefrei herum. Diese Entscheidung wird aber nicht landesweit getroffen, sondern jede Schule trifft sie individuell.

„Wird der Unterricht bei heißem Wetter durch hohe Temperaturen in den Schulräumen beeinträchtigt, entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter, ob Schülerinnen und Schülern Hitzefrei gegeben wird“, heißt es in der entsprechenden Vorschrift. „Als Anhaltspunkt ist von einer Raumtemperatur von mehr als 27 Grad Celsius auszugehen.“

Kein Hitzefrei in NRW bei weniger als 25 Grad Raumtemperatur

Doch Achtung: Bei weniger als 25 Grad Raumtemperatur darf es kein Hitzefrei geben – das ist so in der „Bereinigten Amtlichen Sammlung der Schulvorschriften NRW“ (BASS) festgelegt.

Aber auch auf die Hitzefrei-Regelung in NRW hat die Corona-Pandemie Einfluss: Denn auch die Schüler der Oberstufe, also der Sekundarstufe II, dürfen bei Hitzefrei vorzeitig nach Hause, wenn die Schülerinnen und Schüler "dazu verpflichtet sind, im Unterricht eine Gesichtsmaske zu tragen", heißt es aus dem Schulministerium. "In der aktuellen Situation mit strengen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben ist diese Ausnahmeregelung bei steigenden Temperaturen angemessen."

Jüngere Schüler können bei Hitzefrei nicht ohne Weiteres nach Hause: Schüler der Grundschule und der Klassen 5 und 6 dürfen nur nach Absprache mit den Eltern vor dem regulären Unterrichtsende entlassen werden

Hitzefrei in NRW: Klassenarbeiten sollen bei Hitze vermieden werden

Allerdings: Drohen etwa Kreislaufbeschwerden oder ein Hitzestau, ist auch in der Oberstufe eine Unterrichtsbefreiung möglich. Die Vorschrift fordert außerdem, auf die „bei hohen Temperaturen verminderte Leistungsfähigkeit“ der Schüler Rücksicht zu nehmen. „Klassenarbeiten sollen nach Möglichkeit nicht geschrieben werden.“

Ob und wie schnell die Raumtemperatur in den Schulen an Rhein und Ruhr auf 27 Grad steigt, hängt nicht zuletzt vom Schulgebäude ab. Der alte Bau mit dicken Wänden dürfte länger kühl bleiben, ein Container oder Bau mit großen Fensterfroten sich schneller aufheizen.

Die Außentemperaturen dürften schon zum Wochenbeginn wieder auf über 30 Grad im Schatten steigen. Zur Wochenmitte sind dann um die 38 Grad in NRW drin. Der bisherige Hitzerekord für Juni wurde am 27.6.1947 in Köln und Bonn gemessen und liegt bei 37,9 Grad. (shu/ck/dpa)

