Keine Testpflicht für Geboosterte "richtig und sinnvoll"

Essen. In einigen Bundesländern sind Geboosterte zum Teil von der Testpflicht befreit. Virologe Dittmer erläutert, warum das jetzt sinnvoll ist.

Die Diskussion um PCR-Lolli-Tests in Kitas ist in vollem Gange. Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Uniklinikum in Essen, erklärt im aktuellen Interview, warum die Sicherheit der Kinder aus seiner Sicht nicht gefährdet ist, wenn Antigen-Tests zum Einsatz kommen. Außerdem Thema: Sollten Menschen mit Booster-Impfung von der Testpflicht befreit werden? Die Fragen im Überblick:

Aus unterschiedlichen Ecken kommen Forderungen, dass wir noch schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bräuchten, zum Beispiel einen Lockdown oder die Schließung von Restaurants.

Sind weitere Maßnahmen in NRW aus ihrer Sicht notwendig?

Wo stehen wir in NRW und Deutschland im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen?

Eltern von Kindergarten-Kindern steht zweimal pro Woche ein Lolli-Schnelltest zur Verfügung, um die Kinder auf das Coronavirus zu testen.

Das „Netzwerk Kindertagespflege“ fordert verpflichtende Lolli-PCR-Tests. Mehrere Lolli-Schnelltests hätten falsche Ergebnisse angezeigt.

Muss es eine PCR-Test-Pflicht in Kindergärten geben, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten?

In einigen Bundesländern sind diejenigen, die eine Booster-Impfung erhalten haben, von der Testpflicht befreit, wenn sie eine 2Gplus-Veranstaltung besuchen wollen.

Ist es richtig und sinnvoll, wenn Menschen, die eine Booster-Impfung erhalten haben, sich nicht mehr testen lassen müssen?

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 10. Dezember). Darin geht es unter anderem noch um folgende Themen:

Hohes Impftempo: Wann sehen wir erste Effekte der Booster-Impfungen?

Biontech-Impfstoff für Kinder: Pro und Contra

Corona in NRW: Weitere Videointerviews zum Thema finden Sie hier:

