Berlin. Eine Art Halbschlaf soll Tabaksüchtigen helfen, dem Nikotin zu entsagen. Wie das funktioniert und was die Methode tatsächlich bringt.

Mit dem Rauchen aufhören: Wie wirksam ist Hypnose?

Rauchen ist in den Industrienationen das größte Gesundheitsrisiko und die Hauptursache vorzeitiger Sterblichkeit. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO stirbt alle sechs Sekunden ein Mensch an Krankheiten, die durch das Rauchen verursacht werden: Lungen- oder Kehlkopfkrebs, Herzleiden, Diabetes. Und Aufhören ist schwierig.