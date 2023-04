Pandemie ade? Jein - Weitere Corona-Wellen werden kommen

Essen In der Serie "Die Sprechstunde" reden wir mit dem Mediziner Prof. Weckbecker über das "Ende" der Pandemie - und wie es nun weitergeht mit Corona.

Corona ade? Ganz so einfach ist es wohl nicht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat zwar nun die Pandemie in Deutschland offiziell für beendet erklärt. Die Corona-Schutzmaßnahmen laufen Karfreitag aus. Der seit Dezember 2021 aktive Corona-Expertenrat der Bundesregierung hat seine Arbeit eingestellt. Gleichzeitig aber breitet sich von Indien aus eine neue Virusvariante rasant aus: XBB.1.16 – genannt Arcturus. Das Robert-Koch-Institut geht daher auch in Deutschland wieder von einem starken Anstieg der Corona-Fälle aus.

In der neuen Folge unserer Video-Serie "Die Sprechstunde" mit Professor Klaus Weckbecker reden wir daher über eine Standortbestimmung in Sachen Corona: Kommt die nächste Welle? Kann man absehen, wie sich das Virus weiter entwickelt? Wer sollte sich erneut impfen lassen - und mit welchem Impfstoff? Wo haben wir in der Pandemie Fehler gemacht - was haben wir gelernt für die nächste?

Prof. Weckbecker lehrt Allgemeinmedizin an der Universität Witten/Herdecke und als solcher ausgewiesener Experte für hausärztliche Themen. Gemeinsam mit ihm widmen wir uns regelmäßig den sogenannten Volkskrankheiten und medizinischen Alltagsfragen.

Dewr Mediziner ist sich sicher: Die nächsten Coronawellen werden kommen. Und er empfiehlt Menschen mit Vorerkrankungen und geschwächtem Immunssystem, also sogenannten vulnerablen Personengruppen, dringend die Behandlung mit dem Medikament Paxlovid, sollten sie an Covid-19 erkranken. Das Medikament senke die Gefahren der Krankheit erheblich. Die Einnahme sollte innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der ersten Symptome beginnen

Im Interview erklärt uns Prof. Weckbecker

Warum das Ende der Pandemie wohl doch noch nicht so ganz erreicht ist

Warum Arcturus sich zwar rasant verbreitet - aber das letztlich kein Grund ist, sich zu fürchten

Welche Faktoren den Verlauf der nächsten Wellen beeinflussen

Wie die Impfungen in Europa die Pandemie besiegt haben

Weswegen wir uns also auch weiterhin impfen lassen sollten....

.... außer wir sind bereits geimpft und haben eine Erkrankung mit der Omikron-Variante hinter uns.

Warum das Pandemie-Management in Deutschland trotz aller Fehler und öffentlichem Gezeter ein Erfolg war - und welche Lehren wir ziehen sollten.

Warum wir sehr, sehr dringend und schnell und ohne die Ausrede "Datenschutz" die Datenerhebung im Gesundheistwesen verbessern müssen.

Disclaimer:

Klaus Weckbecker ist niedergelassener Hausarzt in eigener Praxis und angestellter Hochschullehrer an der Universität Witten/Herdecke. Weder er selbst noch der von ihm geleitete Lehrstuhl erhalten Fördermittel der pharmazeutischen Industrie. Auch besitzt Klaus Weckbecker keine (Aktien-) Anteile an pharmazeutischen Firmen.

Weitere Folgen unserer Hausarztserie:

Sprechstunde: Grippe oder Corona – was hab ich denn nun? Sprechstunde: Grippe oder Corona – was hab ich denn nun?

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben