Der September ist der Monat der Neuvorstellungen – zumindest in der Technik-Welt. Vorreiter war Anfang September Samsung mit frischen Smartphones und Tablets für den Herbst. Mitte des Monats folgte Apple mit überarbeiteten iPads und Apple Watches. Kürzlich zog außerdem Amazon mit einem Produkt-Event nach.

Am letzten Tag im September zeigte nun Google, welche Neuerscheinungen bis Weihnachten auf dem Plan stehen. Und das Online-Event „Google Launch Night In“ brachte eine interessante Palette zutage – vom TV-Stick über vernetzte Lautsprecher bis hin zu zwei Pixel-Smartphones.

Chromecast 2020: Internet-Stick für TV-Geräte bekommt Fernbedienung

Viele sind mit ihrem Fernsehgerät zufrieden, auch wenn es noch keinen Zugang zum Internet hat wie moderne Smart TVs. Genau für diese Zielgruppe hatte Google bereits vor sechs Jahren den Chromecast herausgebracht. Der TV-Stick für wenig Geld kommt in den HDMI-Anschluss am Fernsehers und macht normale Flachbild-Fernseher im WLAN kostengünstig internetfähig.

Nach dem gleichen Prinzip wertet der Fire TV Stick von Konkurrent Amazon ältere TV-Geräte auf. Seitdem werden die TV-Sticks jedes Jahr schneller und ermöglichen eine bessere Auflösung. Das gilt auch für den neuen Chromecast 2020, den Google vorstellte.

Der Stick bekommt nicht nur ein neues Design verpasst. Der Zuschauer erhält von Google erstmals eine kleine Fernbedienung in drei Farbvarianten dazu. Darauf werden der beliebte Streamingdienst Netflix und Youtube je einen eigenen Knopf erhalten. Wer das lieber mag, kann den Chromecast aber weiterhin per Sprache steuern – dann kommt die Mikrofon-Taste für den Google Assistent ins Spiel. Das Smartphone kann komplett in der Hosentasche bleiben.

Lesen Sie hier: Projektor bis Phones: Samsung zeigt Produkte vor der IFA

Für ein scharfes Bild unterstützt der Chromecast Ultra-HD-Auflösung (4K) sowie den Standard HDR für starke Kontraste. Dolby-Atmos-Unterstützung sorgt für besseren Sound. Der Chromecast 2020 ist vorbestellbar und erscheint ab Mitte Oktober für rund 68 Euro im Handel.

Der Streaming-Stick Chromecast für TV-Geräte bekommt erstmals eine separate Fernbedienung. Sprachsteuerung ist aber weiterhin möglich. Foto: Google

Google TV bündelt verschiedene Streamingdienste

Obendrein präsentierte der US-Hersteller mit Google TV eine neue Plattform für das TV-Streaming. Das Besondere: Google TV soll praktisch als oberste Bedienoberfläche dienen, wenn man Filme, Serien oder Musik streamen möchte. Dabei kann es Inhalte aus verschiedenen kostenlosen (etwa Youtube) und kostenpflichtigen (etwa Netflix) Streamingdiensten zusammenführen.

Der Nutzer kann das große Angebot per Spracheingabe durchsuchen und bestimmte Sendungen oder Filme mit Lesezeichen für später merken. Google TV macht außerdem Vorschläge anhand der bisher geschauten Inhalte. Google TV soll abseits vom Chromecast auch für TV-Geräte kommen, die mit Android-Betriebssystem laufen.

Lesen Sie auch: Apple stellt verbesserte Smartwatch und neue iPads vor

Google Nest Audio: Smarter Lautsprecher im Textil-Gewand

Aus dem Audio-Bereich stellte Google die neue Generation seiner smarten Lautsprecher für die Wohnung vor. Was früher Google Home hieß, heißt heute Nest Audio. Die neueste Box ist optisch recht schön abgerundet und kommt mit einer Textiloberfläche in mehreren Farben. So geht die Box als netter Einrichtungsgegenstand durch.

Der Sound und die Sprachsteuerung des smarten Lautsprechers will Google verbessert haben. Auf Zuruf kann man die abgerundete Musikbox wie den Google Assistent auf dem Smartphone nutzen. Preislich ist der Nest Audio mit knapp 98 Euro recht erschwinglich, er lässt sich bereits vorbestellen. Marktstart ist Mitte Oktober.

Der smarte Lautsprecher Google Nest Audio bekommt ein neues Design und lässt sich per Android Assistant steuern. Foto: Google

Pixel-Smartphones: Trotz 5G Abschied von der Oberklasse

Jahrelang gehörten Pixel Smartphones aus dem Hause Google unbestritten zur Riege der Premium-Handys des Jahres. Diesen Anspruch scheint Google in diesem Jahr erstmals abgelegt zu haben. Das Topmodell Pixel 5 lässt sich beim Blick auf die Ausstattung eher in die gute Mittelklasse einsortieren. Premium dürfte die seit jeher hervorragende Kamera bleiben, die jetzt auch eine Ultraweitwinkel-Linse bekommt. Und auch das verbaute 5G-Modul und das neueste Android 11 sind zukunftsweisend.

Auch interessant: Amazon zeigt Mini-Kameradrohne für zu Hause und TV-Sticks

Doch beim Prozessor greift Google mit dem Qualcomm Snapdragon 765 und acht Gigabyte Arbeitsspeicher eher ins mittlere Regal. Die 128 Gigabyte interner Speicher sind heute Standard. Der LiDAR-Sensor des Vorgängers wurde gestrichen. Ein größeres XL-Modell gibt es nicht mehr.

Das Pixel 5 und das Pixel 4a 5G sind die neuen Smartphone-Modelle für den Herbst. Die Kameras dürften wieder Oberklasse werden, der Prozessor des Pixel 5 ist diesmal nur Mittelklasse - der Preis dafür auch. Foto: Google

Trotzdem scheint das Pixel 5 ein sehr solides Gerät zu werden. Der Displayrahmen wird schmaler. Statt Kunststoff erhält es sogar ein Gehäuse aus Aluminium und endlich einen viel stärkeren Akku. Der Vorteil des schwächeren Prozessors: Preislich dringt das bisher eher teure Pixel in den Massenmarkt ein: Rund 613 Euro kostet das Modell – über 200 Euro weniger als das Pixel 4 aus dem Vorjahr zum Start.

Wer nichts gegen ein Kunststoffgehäuse hat und weniger ausgeben möchte, der kann zur neu vorgestellten 5G-Variante des Pixel 4a greifen. Prozessor und interner Speicher entsprechen dem des Pixel 5. Der Arbeitsspeicher hat aber nur sechs Gigabyte. Das Pixel 4a 5G kommt im November für 486 Euro in den Handel. Wem das noch zu viel ist, der bekommt weiterhin das Google Pixel 4a ohne 5G für teils unter 350 Euro.

Mehr zum Thema