Berlin Bei Rossmann können Kundinnen und Kunden ab sofort kostenfrei Geld abheben. Eine Voraussetzung muss dabei allerdings erfüllt werden.

Kredit- oder Debitkarte, Apple Pay oder aber das gute, alte Bargeld: Mittlerweile können Verbraucherinnen und Verbraucher mit so gut wie allen Zahlungsmöglichkeiten fast überall zahlen. Am unbequemsten haben es jedoch Freunde des Bargelds, die Geldnoten in der Bank oder am Automaten abholen.

Aufgrund des schrumpfenden Filialnetzes von Banken und der damit auch sinkenden Anzahl an Geldautomaten, können Kundinnen und Kunden oftmals nicht mehr in unmittelbarer Nähe Bargeld abheben. Nutzt man Fremdautomaten, fallen außerdem Gebühren an. Mittlerweile lässt sich die Auszahlung aber praktischerweise mit Einkäufen kombinieren – ab sofort auch beim Drogeriemarkt Rossmann.

Geld abheben: Bargeld-Service bei Rossmann

Wie Rossmann mitteilt, steht der Service ab sofort in mehr als 2000 Filialen zur Verfügung. Per Girokarte, Visa- oder Mastercard können bis zu 200 Euro abgehoben werden. Das Ganze geschieht kostenfrei und ist unabhängig vom Bankinstitut möglich.

Dafür müssen Verbraucherinnen und Verbraucher an der Kasse lediglich die gewünschte Auszahlungssumme nennen und im Zuge der Zahlung per Girokarte, Visa- oder Mastercard die persönliche PIN eingeben.

Eine Voraussetzung müssen Kundinnen und Kunden allerdings erfüllen: Die Bargeldauszahlung ist erst ab einem Einkaufswert von 10 Euro möglich. Ob eine Filiale die Auszahlung anbietet, erkennen Sie an Werbemaßnahmen direkt vor Ort.

Bargeldauszahlung: Diese Geschäfte des Einzelhandels bieten es an

Die Bargeldauszahlung beim Einkauf ist komfortabel, spart Zeit und Geld. Rossmann ist aber längst nicht das erste Unternehmen, das den Bargeld-Service anbietet: Im Drogeriemarkt dm können Besitzerinnen und Besitzer einer Girocard sowie Debit- oder Kreditkarte von Visa und Mastercard schon seit einigen Jahren ab dem ersten Produkteinkauf bis zu 200 Euro kostenfrei abheben.

Auch in Supermarktketten ist die Bargeldauszahlung möglich: Rewe und Edeka sind nur zwei der Geschäfte mit dieser Dienstleistung. Wichtig: Der Einkaufswert, ab welchem Kundinnen und Kunden gebührenfrei Geld abgeben können, unterscheidet sich je nach Unternehmen.

