So kann ein übersäuerter Magen vermieden werden.

Studie enthüllt Gegen Sodbrennen: Dieses Gewürz hilft so gut wie Medikamente

Berlin. Bei Magenschmerzen können Kräuter helfen. Wie eine aktuelle Studie zeigt, wirkt ein bestimmtes Gewürz sogar gegen lästiges Sodbrennen.

Viele kennen den brennenden Schmerz in der Brust. Manchmal tritt er nach fettigem Essen auf, manchmal einfach so. Die Ursache von Sodbrennen ist dabei immer dieselbe: Magensäure gelangt in die Speiseröhre und reizt dort die Schleimhaut. Um den Schmerz zu stoppen, greifen Sodbrennen-geplagte Menschen mitunter zu Säureblockern, sogenannte Protonenpumpenhemmer (PPI).

Da PPI jedoch viele Nebenwirkungen haben, ist das Ergebnis einer neuen Studie der Chulalongkorn University in Bangkok vielversprechend: Die Forscher fanden heraus, dass Kurkuma bei Verdauungsbeschwerden genauso gut helfen kann wie Medikamente.

Sodbrennen: Säureblocker mit Nebenwirkungen

Protonenpumpenhemmer wie Omeprazol oder Pantoprazol werden wegen ihrer guten Wirkung häufig zur Behandlung von Sodbrennen verschrieben. Sie wirken jeweils 36 Stunden lang auf die säureproduzierenden Zellen im Magen und senken den Säuregehalt. Wer PPI über einen längeren Zeitraum einnehmen muss, sieht sich jedoch häufig mit Nebenwirkungen wie einen Mangel an Mikronährstoffen konfrontiert. Auch das Risiko für Knochenbrüche, Infektionen und Demenz steigt mit der Dauer der Einnahme.

Kurkuma als mögliche Alternative zum Säureblocker Omeprazol

Ziel der Studie aus Bangkok war es herauszufinden, ob Kurkuma eine nebenwirkungsarme Alternative zu Omeprazol und Co. sein könnte. Dazu untersuchte das Team um den Wissenschaftler Pradermchai Kongkam mehr als 200 Patienten mit Magen- oder Verdauungsbeschwerden, die auf das Medikament Omeprazol, Kurkuma oder eine Kombination aus beiden reagierten. Indem die Patienten nach der Einnahme angeben sollten, wie stark sich ihre Beschwerden gebessert hatten, konnten die Forscher herausfinden, welches Mittel ihnen am besten half.

Das aus der Gelbwurz gewonnene Kurkuma könnte gegen Sodbrennen helfen, so Forscher der Chulalongkorn University in Bangkok.

Gegen Sodbrennen: Kurkuma wirkt genauso gut wie herkömmliche Medikamente

Das Ergebnis: Bei allen Patienten gingen die Beschwerden und Schmerzen gleich stark zurück – unabhängig davon, ob sie das Medikament Omeprazol, Kurkuma oder eine Kombination aus beiden einnahmen. Kongkam und seine Kolleginnen und Kollegen gehen deshalb davon aus, dass Kurkuma bei Sodbrennen genauso wirksam ist wie herkömmliche Medikamente, berichten sie in der Fachzeitschrift "BMJ".

Da das gelbe Pulver zudem kaum Nebenwirkungen zeigte, können sich die Forscher vorstellen, Kurkuma in der klinischen Praxis häufiger als Alternative zu Protonenpumpenhemmern in Betracht zu ziehen. Andere Experten sehen allerdings noch weiteren Forschungsbedarf, um mögliche Wechsel- und Nebenwirkungen zu überprüfen.

