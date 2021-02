Potenzmittel Warentest: So wirksam sind Viagra & Co. bei Impotenz

Berlin. Rezeptpflichtige Mittel mit PDE-Hemmern helfen gegen organisch bedingte Impotenz. Doch die Einnahme kann gefährlich sein, so Stiftung Warentest.

Rezeptpflichtige Arzneimittel, die PDE-Hemmer enthalten, sind dazu geeignet, gegen eine organisch bedingte Impotenz zu helfen. Zu diesem Ergebnis kommen die Arzneimittelprüfer von Stiftung Warentest. Weil die Mittel Nebenwirkungen haben können, gelte dies „mit Einschränkungen“, berichtet die Verbraucherschutzorganisation in der März-Ausgabe ihrer Zeitschrift „test“.

Der medizinische Begriff für Impotenz lautet erektile Dysfunktion. Als behandlungsbedürftig gilt sie dann, wenn es dem Mann länger als sechs Monate trotz Lust nicht gelingt, eine Erektion zu erreichen oder lange genug aufrechtzuerhalten, um den Geschlechtsakt zu vollziehen. „In etwa 80 Prozent der Fälle ist Impotenz körperlich bedingt“, schreiben die Warentester.

Stiftung Warentest: Wie Viagra und Co. wirken

Gerade mit zunehmendem Alter erkrankten Männer an Durchblutungsstörungen. In der Folge versorgen die Gefäße die Schwellkörper nicht mehr mit Blut, der Penis versteift nicht. Auch Diabetes und Folgekrankheiten könnten langfristig zu Schäden an Nerven und Blutgefäßen führen, die Impotenz verursachen. Auch interessant:Große Sex-Studie: Das Liebesleben der Männer mit Mitte 40

Die erektile Dysfunktion könne gleichzeitig ein Alarmsignal für Herz- und Gefäßleiden sein und auf ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall hindeuten, heißt es in dem Bericht. Sie sollte deshalb immer von einem Arzt abgeklärt werden, so die Verbraucherschützer.

Viagra hat zahlreiche Nachahmerprodukte

Den Angaben zufolge können auch Medikamente Erektionsstörungen verursachen, darunter Antidepressiva und andere Psychopharmaka, blutdrucksenkende Mittel wie ACE-Hemmer und Betablocker sowie Lipidsenker, die bei erhöhten Blutfettwerten und Herzkrankheiten angewendet werden. Außerdem das Mittel Finasterid, das einer vergrößerten Prostata entgegenwirken soll.

Gegen Erektionsstörungen kam Ende 1998 die blaue Viagra-Tablette von Hersteller Pfizer auf den Markt. Sie war das erste Mittel, das bei Erektionsproblemen einfach geschluckt werden konnte. Viagra hat mittlerweile zahlreichen Nachahmerprodukte. Lesen Sie auch: Viagra wird 20 – ein Hoch auf die blaue Potenz-Pille

Sie alle enthalten den Phosphodiesterase-Hemmer (PDE-Hemmer) Sildenafil. „Er verbessere die Blutzufuhr, die Erektion werde verstärkt und verlängert. „Erfolgreicher Sex ist mit Viagra und Co. ist doppelt bis dreimal wahrscheinlicher als ohne“, schreibt Stiftung Warentest.

Kassen zahlen die Kosten nicht

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für Potenzpillen nicht. Das gilt auch für die PDE-Hemmer Avanafil, Tadalafil und Vardenafil, die ähnlich wirken wie Sildenafil. Generika, Nachahmerprodukte also, kosten nur ein Viertel des Originals.

Die günstigsten Mittel mit dem Wirkstoff Sildenafil kosten laut Stiftung Warentest 12,77 Euro pro vier Tabletten mit einer Dosierung von 50 Milligramm. Zum Vergleich: Die gleiche Menge Viagra kostet etwa 55 Euro. Die günstigsten Mittel (vier Tabletten/100mg) mit dem Wirkstoff Tadalafil kosten 12,83 Euro.

„Männer,die an schweren Herzerkrankungen leiden, dürfen die Mittel nicht nehmen“, erklärt Stiftung Warentest. Die Gefahr etwa für einen Herzinfarkt seien zu hoch. Auch dürften die Mittel nicht mit einigen Medikamenten gegen Herzleiden wie Angina Pectoris kombiniert werden, etwa Nitraten oder Molsidomin. Generell sollte die Einnahme dringend mit einem Arzt besprochen werden.

Fast 60 von 100 Fälschungen ohne Wirkstoff

Vor im Internet verkauften Mitteln warnt Stiftung Warentest ausdrücklich. „Fast 60 von 100 Fälschungen waren ohne Wirkstoff“, heißt es in dem Bericht. Andere enthielten nicht die angegebene Menge oder einen anderen Wirkstoff – mit unkalkulierbaren Nebenwirkungen.

„Nur zugelassene Versandapotheken bieten die Sicherheit stationärer Apotheken - erkennbar am Siegel auf der Website ein weißes Kreuz auf grünem Grund“, heißt es weiter. Ein Klick darauf führe zum offiziellen Versandhandelsregister. Lesen Sie auch:Zu wenig Sex? So haben Langzeitpaare mehr Spaß im Bett

Ebenfalls wirksam, aber ungünstiger in der Anwendung ist laut Stiftung Warentest das Mittel Alprostadil. Es wird den Angaben zufolge direkt in den Penis gespritzt oder mittels Stäbchen in die Harnröhre eingeführt. Auch Alprostadil könne schwere Nebenwirkungen haben und sollte nur nach Absprache mit einem Arzt angewandt werden. (kai)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!