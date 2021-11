Warum Gebäude Klima-Badboys sind - und wie man dies ändert:

Strabag-Expertin berichtet über Nachhaltigkeit am Bau. Und: Medikamente bald aus dem 3-D-Drucker.

Gebäude sind wahre Klima-Badboys: Bau und Betrieb setzen enorm viel CO frei. Klimaschonender geht es, wenn die ausführende Firma schon vor Baustelleneinrichtung perfekt in die Planung des Projekts eingebunden ist, erklärt Strabag-Nachhaltigkeitsexpertin Katrin Aspalter. Und sie sagt, wieso bei Bauvorhaben das Reinigen und Sortieren von Materialien aus dem Abriss von Altbauten immer wichtiger wichtiger wird für die Nachhaltigkeit in diesem Sektor.

Zudem erläutert der Spezialist Professor Christian Franken, warum Medikamentenherstellung künftig dem Drucken im Büro ähneln sollte.

Die Gäste:

Prof. Dr. Christian Franken, Managing Shareholder, Digital Health Systems GmbH

Katharina Aspalter, Co-Lead Function Sustainability, Strabag

Moderation:

Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Essener Uniklinik

Fanny Rosenberg vom Medienverbund Zukunftsvisite

Bei „Zukunftsvisite – dem Magazin für Nachhaltigkeit und Gesundheit“ werden aktuelle Trends und spannende Zukunftsperspektiven in Medizin und Wirtschaft von wechselnden Experten diskutiert und leicht verständlich eingeordnet. Die Funke Mediengruppe ist Partner der Sendung.

