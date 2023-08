Eigentlich ist schon Wespenzeit. Doch in diesem Jahr sind die Insekten bislang kaum zu sehen.

In diesem Jahr sind Wespen bislang kaum zu sehen — woran liegt das?

Berlin. Im Spätsommer können Wespen äußerst lästig sein. Mit diesen sieben Pflanzen halten Sie die nervigen Insekten vom Frühstückstisch fern.

Wespen können im Sommer ganz schön lästig werden. Besonders, wenn sie beim morgendlichen Frühstück im Garten oder auf dem Balkon nicht von der Seite weichen wollen. Jeder hat eine eigene Methode, wie man die Wespen loswird – viele davon funktionieren nicht. Doch bestimmte Pflanzen können mit ihren Duft helfen und die Insekten harmlos vertreiben. Welche das sind, haben wir hier für Sie aufgelistet:

1. Minze

Für viele Menschen riecht Minze sehr angenehm. Da ist es besonders hilfreich, dass dieser Geruch Wespen gar nicht gefällt. Die Insekten fliegen wegen des intensiven Duftes doch lieber weit weg von der Pflanze.

Wespen: Ihre Stiche tun weh, sind aber meist nicht gefährlich. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Minze kann also in der Wohnung oder draußen platziert werden, um Wespen fernzuhalten. Dabei sollte drauf geachtet werden, dass die Pflanze an heißen Sommertagen ausreichend gegossen wird. Einen weiteren Vorteil hat das Platzieren von Minze auch: Sie kann zur Erfrischung direkt ins Wasser gegeben werden.

2. Tomatenblätter

Wer eine Tomatenpflanze Zuhause hat, weiß dass die Hände nach dem Ernten ganz schön intensiv riechen können. Diesen Geruch können Wespen sowohl als auch Mücken gar nicht ab. Sie fliegen lieber einen großen Bogen um das Gemüse herum.

3. Lavendel

Auch bei Lavendel verstehen Wespen keinen Spaß. Den Duft der Pflanze mögen sie gar nicht. So erhält man durch das Einpflanzen von Lavendel nicht nur einen Sommerduft, sondern kann auf diese Weise auch Wespen harmlos vertreiben. Besonders in der Nähe von Türen und Fenster ist das praktisch, um die Tierchen vorm Eindringen ins Haus zu hindern.

Lavendelfelder kennt man vornehmlich aus Südfrankreich. Eine kleine Pflanze reicht aber schon, um Wespen abzuschrecken. Foto: Jens Büttner/dpa

4. Rosmarin

Ein wenig Rosmarin auf dem Frühstückstisch kann den Morgen schnell entspannter machen. Die Pflanze gedeiht am besten in einem Topf. Wichtig ist jedoch eine angemessene Drainageschicht im Topf, um Staunässe und Wurzelfäule zu vermeiden.

5. Zitronenmelisse

Der Name der Zitronenmelisse enthüllt bereits ihre charakteristische Eigenschaft: ein zarter, zitronenartiger Duft. Aus diesem Grund bewahren Wespen lieber Abstand. Selbst Fliegen ziehen es vor, Distanz zu wahren. Zitronenmelisse ist bekannt für ihre Anpassungsfähigkeit und Anspruchslosigkeit. Einzige Bedingungen: Schattenstandorte und Staunässe sollten vermieden werden.

6. Ringelblumen

Der Duft der schönen Ringelblumen gefällt Wespen ebenfalls nicht. Ein Glück, dass diese zur Hauptwespenzeit blühen. Um Wespen fernzuhalten, könne Ringelblumen auf dem Balkon oder Garten gepflanzt oder ein kleiner Strauß auf den Tisch gestellt werden. Auch bei einem Picknick können Ringelblumen mit ihrer Optik und ihrer Abwehrfunktion überzeugen.

7. Geranien

Auch die Blätter der Duftgeranie mögen Wespen nicht und meiden sie daher. Daher lohnt es sich, eine der Pflanzen in der Nähe des Esstisches zu platzieren. (fmg)

