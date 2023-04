WhatsApp besser nutzen: Acht versteckte Tipps und Tricks

Berlin. WhatsApp bleibt der beliebteste Messenger-Dienst der Deutschen. Acht versteckte Tipps und Tricks rund um Chats, Gruppen und Status.

Sie besitzen ein Smartphone? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie auf dem Handy heute schon das grüne App-Symbol mit dem Telefonhörer in der Sprechblase aufgerufen haben.

Fast acht von zehn Menschen in Deutschland (79 Prozent) haben WhatsApp auf ihrem Smartphone installiert und nutzen es, wie eine Yougov-Umfrage im Juni 2021 ergab. Damit ist und bleibt die Anwendung des Facebook-Konzerns Meta die beliebteste Messenger-App der Deutschen – trotz heftiger Debatten über Datenschutzregeln und Zustimmungspflicht für die Weiternutzung.

WhatsApp: Acht Tipps und Tricks für den Messenger

WhatsApp erweitert seine Chat-App fortlaufend und fügt stetig neue Funktionen hinzu. Die ein oder andere wichtige Einstellung ist zudem auch in Untermenüs versteckt und selbst manchem Dauernutzer unbekannt. Wir zeigen acht nützliche Tipps und Tricks, mit denen Sie Whatsapp ab morgen noch schlauer nutzen.

1. Broadcast statt Gruppenchat

Eine Nachricht an mehrere Kontakte gleichzeitig senden, ohne dabei eine neue Gruppe gründen zu müssen: Das geht mit einer Broadcast-Liste. Vorteil: Empfänger sehen die Nachricht als normale Mitteilung im persönlichen Chat und antworten auch auf diesem Weg. Alle anderen Empfänger bekommen, anders als bei Gruppen, vom Austausch nichts mit. So geht’s bei Android: Menü (drei Punkte oben rechts); neuer Broadcast; Empfänger auswählen; grüner Haken. Auf dem iPhone: Chats; Broadcast; neue Liste; Erstellen.

2. WhatsApp-Gruppen heimlich verlassen

Erst seit August kann man Gruppen, in denen man Mitglied ist, auch unbemerkt den Rücken kehren. Dafür die Gruppe öffnen, dann oben auf den Gruppennamen tippen und nach oben wischen. Dann auf „Gruppe verlassen“ und auf „Verlassen“ tippen. Seit Kurzem erhält nur noch der Gruppenersteller (Admin) eine Nachricht über den Austritt, nicht mehr die gesamte Gruppe.

Die Alternative zum Verlassen: Einfach die Gruppe stumm stellen und keine Benachrichtigungen mehr erhalten. Dafür ein Tipper auf den Gruppennamen und „Benachrichtigungen stummschalten“ (iPhone: „Stumm“), anschließend auf „Immer“.

App WhatsApp Art Messenger-Dienst Unternehmen Meta Platforms Erscheinungsjahr 2009 Unternehmenssitz Mountain View, Kalifornien Nutzer über 2 Milliarden

3. Sprachnachrichten bei WhatsApp

Sieben Milliarden Sprachnachrichten werden laut Whatsapp täglich versandt. Neu seit vergangenem Frühjahr: Die Aufnahme einer solchen lässt sich pausieren und später fortsetzen. Nutzer können sich Nachrichten auch vor dem Versenden noch einmal anhören.

Das Abspielen lässt sich auf 1,5- oder 2-fache Geschwindigkeit erhöhen. Und verlässt man den Chat, läuft das Abspielen auf Wunsch entweder weiter oder kann später an gleicher Stelle fortgesetzt werden.

4. WhatsApp-Nachrichten markieren

Manche neue Nachricht überfliegt man nur kurz, will sie aber erst später beantworten. Markiert man den Chat als „Ungelesen“, hebt ein grünes Symbol ihn hervor. Dafür den Chat gedrückt halten und im Drei-Punkte-Menü rechts oben auf „Als ungelesen markieren“ tippen (iPhone: Chatleiste nach rechts wischen). Alternativ eine einzelne Nachricht lange drücken und auf das Stern-Symbol tippen, dann findet man sie später schneller wieder.

5. Selbstlöschende Nachrichten

Wer will, dass seine Chatnachrichten nicht dauerhaft erhalten bleiben, kann das für neu erstellte Chats standardmäßig einstellen. Damit verschwinden fortan alle gesandten Nachrichten oder Fotos nach einer selbst gewählten Zeit (24 Stunden, 7 Tage oder 90 Tage) aus dem Chatverlauf. Zu finden ist die Option zu den selbstlöschenden Nachrichten in den Einstellungen unter „Konto“, „Datenschutz“ und „Standard-Nachrichtendauer“.

6. Geheim und diskret: Chats verstecken

Mit einem langen Fingerdruck auf einen Chat (iPhone: Chat nach links wischen) lässt sich dieser Chat archivieren. Chats im Archiv rutschen ganz ans Ende der Chatliste. In den Einstellungen im Punkt „Chats“ kann man obendrein „Chats im Archiv lassen“ antippen. Dann bleibt der so ausgeblendete Chat auch dann versteckt, wenn der Chatpartner schreibt. Das ist auch ein Geheimtipp für Nutzer, die einen Chat diskret versteckt führen wollen.

7. WhatsApp-Status mit Bildern und Videos schmücken

Im Status (mittlerer Reiter in der App) können Nutzer ausgewählte oder all ihre Kontakte auf dem Laufenden darüber halten, was sie gerade treiben. Mit Tipp auf „Mein Status“ kann man nicht nur Texte, sondern auch Fotos, Videos oder GIFs hinzufügen und vor dem Veröffentlichen kreativ nachbearbeiten. So lassen sich wie bei Instagram kurze unterhaltsame „Storys“ basteln, die nach 24 Stunden von allein wieder verschwinden.

8. WhatsApp am Computer oder Tablet nutzen

Der Messenger lässt sich neben dem Handy auch im Browser am PC nutzen – samt Tastatur und großer Ansicht. Für die Einrichtung einfach im PC-Browser die Webseite https://web.whatsapp.com/ aufrufen. Dort erscheint ein quadratischer QR-Code, den Nutzer mit ihrem Smartphone abscannen müssen.

Dafür auf dem eigenen Android-Handy WhatsApp öffnen und oben rechts im Drei-Punkte-Menü (iPhone: Einstellungen) auf „Verknüpfte Geräte“ tippen. Die dadurch aktivierte Handykamera anschließend auf den QR-Code am PC-Bildschirm richten.

Auf gleichem Wege lässt sich WhatsApp Web auch in der Browser-App auf einem Tablet aktivieren. Das verbundene Gerät wieder entfernen geht ebenfalls auf dem Handy unter dem gleichen Menüpunkt.

