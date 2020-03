In einem kleinen Laden im Schwarzwald brodelt es ganz gewaltig. In großen Fässern gären hier Sojabohnen zu Miso, Japans Küchen-Grundpfeiler. Sterneköche und Neugierige sind auf den Geschmack gekommen. Und so landet die Würzpaste hier nicht mehr nur in der obligatorischen Begleitspeise von Sushi, der Miso-Suppe, sondern auch in Altbekanntem wie Braten, Fond oder Spätzle.

Japanische Miso-Paste lokal produziert

Mit seiner Miso-Produktion ist Peter Koch ziemlich untypisch. Er selbst nennt sich, mit Augenzwinkern, „Miso-Peter“. Dabei wirkt er recht euphorisch, wenn über seine Pasten spricht, die er als erster im Land und nun im siebten Jahr unter der Marke „Schwarzwald Miso“ herstellt: „Ich verwende nur lokale und biozertifizierte Rohstoffe.“ Die Sojabohnen beziehe er von einem Bauernhof, keine 20 Kilometer entfernt, die Lupinen kommen aus Heidelberg.

Miso soll aus Korea oder China stammen, spielt in Japan aber eine viel zentralere Rolle. Die Paste, die klassisch eine leicht rötlich-braune Farbe hat, verleiht Suppen, Dressings und Gemüse Aroma, mariniert Fleisch und Fisch. Es gibt Miso in etlichen Varianten, etwa in süß (Ama-Miso), in weiß (Shiro-Miso) oder gelb (Shinshu-Miso).

Schimmelpilze helfen bei der Fermentation

Miso-Supper schmeckt mit Seidentofu-Würfeln ganz besonders gut. Foto: ferlistockphoto / Getty Images/iStockphoto

Für die Herstellung wird erst Getreide mit dem Schimmelpilz Kōji versetzt, der die Fermentation antreibt. Nach zwei Tagen wird das Ergebnis mit gedämpften Sojabohnen, Salz und Wasser in Fässern zur Gärung ausgesetzt. Im Schwarzwald dauert dieser Prozess ein Jahr, manchmal sogar drei Jahre.

Kochs Würzpasten und -pulver stehen in Küchen des ganzen Landes. In der des Zwei-Sterne-Restaurants von Alexander Herrmann in Wirsberg zum Beispiel oder im Düsseldorfer Dreischeibenhaus. Daneben zählt der 33-Jährige viele Privatkunden. Die meisten von ihnen setzen die Paste als Alternative zur Gemüsebrühe ein. Oder als natürliche Tischwürze.

Wie der Miso-Peter zur Paste kam? Ein japanischer Zen-Meister besuchte einst den Schwarzwald und brachte Mutter Koch die Miso-Herstellung bei. Seitdem bekam der Sohn zu Hause Miso. Irgendwann stellte die Mutter das Fermentieren ein und Peter Koch suchte nach Alternativen. Nur schmeckte nichts wie das Selbstgemachte. „Das Leben ist zu kurz für schlechtes Miso“, beschloss Peter Koch und startete seine eigene Produktion.

Miso ist probiotisch

Miso-Suppe morgens, Miso-Suppe abends, das gehört zu Kochs Routine wie für andere das Zähneputzen. „Miso ist mein Energie-Drink,“ schwärmt er. Die Gärung macht Miso probiotisch, der Körper müsse keine Energie für die Verdauung aufwenden und werde stattdessen auf direktem Weg mit Eiweiß, Ballaststoffen und Vitaminen versorgt. Genug Gründe gibt es also, um die Paste in die heimische Küche zu integrieren. Wenn man dem Miso-Peter glaubt, fällt es schwer, irgendwann wieder darauf zu verzichten.

Weitere Würzmittel aus Asien:

Sojasoße ist in ganz Asien verbreitet, in Europa kennt man aber vor allem die chinesische und die japanische Sojasoße. Letztere ist meist süßer als die chinesische Variante, weil den Sojabohnen beim Fermentieren mehr Getreide hinzugefügt wird. Sojasoße ist salzig und umami (würzig).

Das was in Deutschland zum Sushi serviert wird, ist meist grün eingefärbter Meerrettich. Echter japanischer Wasabi ist hierzulande selten. Foto: xamtiw / Getty Images/iStockphoto

Dashi, so heißt der Fischsud, den Japaner so häufig in der Küche einsetzen wie wir Gemüsebrühe. Hergestellt wird er aus getrockneten Thunfischflocken und braunem Seetang. Dashi ist Würzmittel und Grundlage für Suppen und Soßen. Erhältlich ist er auch als Instantprodukt, ähnlich wie bei uns Brühwürfel.

Echter Wasabi, also der japanische Meerrettich, ist in Europa selten zu bekommen. Das was zum Sushi serviert wird, ist in der Regel grün eingefärbter gewöhnlicher Meerrettich – in Japan nennt man das dann „westlichen Wasabi“. Der Original-Wasabi schmeckt anders. Er wird traditionell auf Reiben aus Haifischhaut gerieben und verliert seine Schärfe an der Luft innerhalb einer halben Stunde.

Reisessig ist ein milder Essig, der aus vergorenem Reis gewonnen wird. Er wird vor allem für die Zubereitung von Soßen genutzt. Aber auch Sushi-Reis wird mit Reisessig getränkt. Es gibt helle und dunkle ­Sorten.