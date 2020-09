Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A57 - Autobahn gesperrt

Köln. Ein Lkw-Fahrer ist auf der A57 ums Leben gekommen: Der 20-Jährige fuhr auf ein Stauende auf. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 57 bei Köln in ein Stauende gefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann wurde in der Kabine eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 20-Jährige fuhr den Angaben nach am Montagabend auf einen Lastwagen auf. Der andere Fahrer blieb unverletzt.

Sperrung zwischen Worringen und Köln-Nord

Die Autobahn in Richtung Köln war zwischen Köln-Worringen und dem Kreuz Köln-Nord die Nacht über gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Morgen. Die Polizei hatte eine Umleitung eingerichtet. (dpa)