Mehr als nur ein Job: Berufe mit Zukunft

Ihr neuer Arbeitgeber: Das Landesamt für Finanzen (LaFin):

Das LaFin wurde 2013 als Landesoberbehörde gegründet und ist mit seinen zurzeit gut 500 Beschäftigten eine junge, wachsende Behörde. Der Dienstsitz der Behördenleitung ist in Düsseldorf-Golzheim, dem Hauptstandort des LaFin.

Das Aufgabenspektrum im LaFin ist vielfältig. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen zahlreiche Aufgaben für die gesamte Landesverwaltung wahr:

- Seit Juli 2019 ist das LaFin für den Rückgriff UVG (Unterhaltsvorschussgesetz) zuständig.

- Die Landeshauptkasse NRW hat ihren Sitz ebenfalls im LaFin. Über diese wird unter anderem der gesamte Zahlungsverkehr des Landes abgewickelt.

- Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist das landesweite Personalmarketing „Karriere.NRW“.

- Die Zentralabteilung des LaFin versteht sich als Dienstleister für die Beschäftigten des Hauses und übernimmt Querschnittsaufgaben zur Gewährleistung des reibungslosen Dienstbetriebs.

Das LaFin ist Arbeitgeber für viele Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Werdegängen, so dass jeder sich an seinem Arbeitsplatz optimal mit seiner Vorerfahrung einbringen kann oder davon profitiert, dass die Kolleginnen und Kollegen ein breites Erfahrungsportfolio mitbringen.

Entdecken Sie Ihre zukünftige Position im LaFin und werden Sie schon bald Teil des Teams.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.die-zukunft-steuern.nrw

Die Zukunft steuern

"Sie suchen eine Karriere mit Zukunft, in der Sie richtig was bewegen können? Willkommen im Team!", begrüßt das Team von rund 33.000 Kolleg:innen Interessierte und Suchende. Ihre gemeinsame Aufgabe: Die Verantwortung übernehmen – für die Menschen in Nordrhein-Westfalen.

Das LaFin bietet vielfältige Möglichkeiten – insbesondere die Abteilungen mit dem Schwerpunkt Rückgriff Unterhaltsvorschuss (UVG) befinden sich im weiteren Aufbau und freuen sich daher über die tatkräftige Unterstützung neuer Kolleg:innen. Dabei sind die Berufsbilder so vielfältig wie die Welt der Steuern und Finanzen selbst: Ob (Duale) Ausbildung, Duales Studium oder Quereinstieg – die Finanz­verwaltung bietet attraktive Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie vielfältige Einstiege in einen Beruf mit Zukunft.

Finanzverwaltung NRW - Ausbildung+Studium 2023

Ausbildung und Studium:

Lust auf die Arbeit in einem tollen Team, die sich mit finanzieller Sicherheit im öffentlichen Dienst und mit einer Vielfalt an interessanten, anspruchsvollen und für die Gesellschaft sinnvollen Aufgaben verbinden lässt? Auf der Suche nach einem Job in einer modernen, jungen und innovativen Behörde, der wirklich etwas bewegt?

Interessierte und Suchende nach können direkt im LaFin und somit mit der passenden (dualen) Ausbildung oder einem dualen Studium in eine spannende und sichere berufliche Zukunft starten.

Einstiege im Überblick:

"Klarer Vorteil ist z.B. die Sicherheit der Übernahme nach abgeschlossener Ausbildung, die nicht jeder Arbeitgeber garantieren kann", so Nadine F., Auszubildende im Finanzamt Hattingen. "Die Finanzverwaltung bietet mir mit der Ausbildung zudem einen Job, der mir super viel Spaß macht!"

Führungskräfte:

Als Führungskraft in einem tollen Team arbeiten? Das LaFin bietet eine spannende und sichere berufliche Zukunft. Absolute Vorteile: Vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten in einer jungen Behörde, moderne Arbeitsbedingungen in Form von hybriden Modelle., flexible Arbeitszeiten und Teilzeitmöglichkeiten sowie zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten der persönlichen und fachlichen Kompetenzen.

Alle weiteren Informationen dazu sind hier zu finden.

Quereinstiege:

Ein Job, der es erlaubt, Karriere und Privatleben gleichzeitig im Fokus zu haben? Die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit wird beim LaFin aktiv gelebt.

„An der Arbeit in einer Behörde überrascht mich vor allem, dass hier nicht nur alles steif und streng ist, sondern auch gerne mal gelacht werden darf!", so Susanne M., Sachbearbeiterin in Düsseldorf. „In einer Behörde gibt es zwar feste Strukturen, die aber nicht nur von Nachteil sind. Sie können auch Sicherheit geben. Im LaFin gibt es einen guten Zusammenhalt, ein schönes Teamgefühl."

Beschäftigte mit Behinderung

Inklusion leben: Das LaFin sieht sich in besonderer Weise der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben verpflichtet. "Wir freuen uns über Bewerbungen von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen und laden Sie gerne, die fachliche Eignung und entsprechende Qualifikation für die ausgeschriebene Position vorausgesetzt, zum persönlichen Gespräch ein", so das Experten-Team.