49-Euro-Ticket: Wenn das Wünschen wieder hilft

Die Verkehrsminister verkünden eine große Freude: Seht, das 49-Euro-Ticket ward geboren. Pustekuchen. Ein Wunschzettel ist keine Geburtsurkunde.

Kinder machen das so: Stellen sich hin und verkünden: „Weihnachten bekomme ich ein neues Fahrrad. In Rosa.“ Ob das Fahrrad alltagstauglich ist und wer es bezahlt, die Oma, die Eltern oder der Weihnachtsmann – das ist dem Kind egal.

Unsere Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister haben ein ähnliches Schauspiel veranstaltet: „Neujahr gibt es ein 49-Euro-Ticket. Wer es bezahlt und wie es funktionieren soll - mit solchen Kleinigkeiten halten wir uns nicht auf.“ Es ist ja auch mühsam: Im Internet kursiert ein Bild, in dem die Karte der deutschen Kleinstaaten des 19. Jahrhunderts den heutigen Verkehrsverbünden gegenüber gestellt wird. Sie ahnen es: die Unterschiede muss man mit der Lupe suchen.

Spätestens seit August ist klar: Die Menschen im Land wollen ein einfaches, günstiges Ticket für den Nahverkehr. Ein 49-Euro-Ticket könnte das sein, es wird aber weniger Gelegenheitsfahrer ansprechen als die Pendler auf bereits jetzt überlasteten Routen. Irgendwelche Konzepte?

Es ist ja auch kompliziert, so etwa wie beim Zubereiten des passenden Weihnachtsmenüs zur erhofften Bescherung. Auf der Menükarte steht: Wir servieren: Ein Land, ein Ticket, ein Preis: 49 Euro jeden Monat für deutschlandweite Nahverkehrsnutzung: ab Januar.

Drei Töpfe und mindestens so viele Krisenherde: Die Finanzküche des Nahverkehr

Doch viele Köche verderben sogar einen Tarifeinheitsbrei. Weil vor allem eines unklar ist: Wo die Hauptzutat herkommen soll – das Geld.Das braucht der Nahverkehr gleich für drei Töpfe. Die Verbände und die Länder pochen zunächst einmal darauf, dass in Topf 1 nichts anbrennt. Da geht es um Regionalisierungsmittel gibt. Das sind – ganz grob: Zuschüsse, die der Bund zahlt, damit der Nahverkehr nicht in die roten Zahlen rollt. Und der Nahverkehr wird gerade mit Wumms teurer: Strom und Dieselpreise, klar. Und die Tarifrunde kommt bestimmt. Sagt da jemand: Schöne Bescherung?

Schon warnt VRR-Vorstandssprecherin Gabriele Matz: „Uns fehlen 2022 schon erhebliche Millionenbeträge zur Finanzierung des Schienenverkehr wegen der steigenden Energiepreise. Ohne entsprechende Finanzierung des bisherigen Angebots nutzt auch kein Klimaticket.“ Die Verkehrsträger im Nachbarland Rheinland-Pfalz haben für 2023 bereits die angekündigt und wollen S-Bahn-Takte ausdünnen.

Kein Wunder also, dass deren Branchenverband Mofair die Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz kritisiert. Es sei Topf 2 aufs Feuer gestellt worden, ehe die Zutaten für Topf 1 da seien: eben diese Regionalisierungsmittel. „Ohne wird das Ticket zu einem klimapolitischen Fehlschlag“, so Mofair-Präsident Tobias Heinemann. Erst, wenn Topf 1 den Nahverkehr so wie bisher verköstigt, wollen die Länder über das 49-Euro-Ticket reden. Dafür schmeißen Bund und Land jeweils 1,5 Milliarden in Topf 2. Geld satt?

Zur Erinnerung: kostete mehr als zwei Milliarden. Dennoch gibt es Rufe nach günstigeren Preisen: „Ich hätte mir ein 35-Euro-Ticket vorstellen können“, so Joachim Korn von der „Allianz pro Schiene“ in NRW. „Oder zumindest eine Staffelung zwischen ländlichen und städtischen Räumen.“ Will sagen: günstigen Nahverkehr da, wo er wenig nutzbar ist, teuerer dort wo die Angebotsqualität gut ist.

Berlins Bürgermeisterin Giffey indes will den Hauptstädtern Nahverkehr zum Monatspreis von 29 Euro anbieten. Fragt sich, wie sie das finanziert, wo doch im Berliner Haushalt eigentlich auch Schmalhans Küchenmeister ist.

Droben wird verkündet, unten wird gedöst - das macht Schule

Gleichzeitig fordern ländliche Regionen, dass bei ihnen mehr Busse und Bahnen rollen. Doch der Ausbau der Netze – das ist der dritte Topf. Aus dem hat gerade NRW-Landesverkehrsminister Oliver Krischer geschöpft:, die möglichst 2026 rollen soll im Duisburger Norden und später über Spellen bis Wesel. 60 Prozent mehr Verkehr auf die Schiene bis 2030 ist sein Ziel. Dafür braucht es Geld satt aus mindestens zwei Töpfen: für Planung und Bau, und dann aus Topf 1 für den Betrieb. Mehr Züge und mehr Strecken könnten mehr Leute zum Kauf des 49-Euro-Tickets bewegen. Aber das ist derzeit noch kein Fall für die Topfgucker in Pott 2..

Tja, so läuft das leider derzeit in der Politikl gefühlt auf vielen Feldern: Während man droben verkündet, Doppelwumms, Gaspreisbremse,, legt man vor Ort die Hände in den Schoß. Die Mühen der Detailarbeit, lästig sowas. Und völlig ohne Weihnachtsglitzer. Beim VRR ist nebulös von einer Arbeitsgruppe die Rede, die sich Gedanken macht, wie nicht ganz unwichtige Details gelöst werden.

Wollen mal hoffen, dass die Konzepte stehen, falls sich das Weihnachtswunder einer Finanzierung ereignet. Dass dann klar ist: Wie geht man mit den Studierenden um, die derzeit etwa 35 Euro für freie Fahrt in NRW zahlen? Kann man den Zwangsbeitrag halten, wenn es für 14 Euro mehr ein Ticket fürs ganze Land gibt? Wie vertragen sich Anreize wie die 1. Klasse im Bärenticket mit dem neuen Angebot? Gibt es Preisnachlässe für Jugendliche, finanziell Schwächere? Mein Ticket 2000 darf ich verleihen, das 49-Euro-Ticket soll personalisiert sein. Lösungen?

Ach ja: Was ist eigentlich mit der Fahrradmitnahme? Nicht geklärt? Dann bekomme ich zu Weihnachten ein Klapprad. Von wem? Och, wird schon. Oder, liebe Minister?

