Abellio und Co.: Der Vorteil der Vielfalt

Es bleibt ein Monat, um für das angeschlagene Bahnunternehmen eine Lösung zu finden. Sie wäre richtungsweisend für die Zukunft des Nahverkehrs.

Vielfalt ist ein Vorteil. Davon können die Fahrgäste an Rhein und Ruhr in diesen Bahn-Streiktagen ein Lied singen: Im VRR werden fast zwei Drittel der Nahverkehrszüge von privaten Betreibern gefahren – und die haben nicht gestreikt. Doch den privaten Bahnbetreibern laufen die Kosten dennoch davon.

Eine Ursache: die Baustellen. Das Bahnnetz muss saniert, ausgebaut werden. Genau so klar ist: Der Umfang der Bauarbeiten war so nicht vorhersehbar. Genau so wenig wie Hochwasserschäden an vielen Strecken oder ein betrunkener LKW-Fahrer, der eine Hauptstrecke für lange Zeit ruiniert. Die Mehrkosten, die die Neuorganisation des Zugverkehrs und der berühmt-berüchtigte Schienenersatzverkehr kosten, müssen und sollen die privaten Zugbetreiber nicht übernehmen.

Dass jedoch ausgerechnet die jüngsten Verträge für die RRX-Linien und die S-Bahn haben sollen, hat sich das Unternehmen offenbar mit einem Dumping-Preis bei der Ausschreibung selbst in die Bilanz zu schreiben.

In anderen Ländern Netze erobern - das klappt offenbar nicht

Derlei Versuche von Staatsbahnen, in anderen Ländern auf Eroberungszüge zu gehen, drohen europaweit zu scheitern – auch bei der Deutsche-Bahn-Tochter Arriva. Sinn der Privatisierung im Schienenverkehr kann es nicht sein, dass Staatsbahnen mit privaten Töchtern im Nachbarland Gewinne einfahren wollten, aber Verluste sammeln.

Unter der Hand hat die Rückführung des Nahverkehrs in die öffentliche Hand bereits begonnen: Die Züge, mit denen Abellio in die roten Zahlen fährt, gehören bereits zu einem Großteil dem VRR. Sie werden auch künftig weiterfahren. Vielleicht nicht mit dem Logo von Abellio – sicher aber zu höheren Kosten. Selbst wenn es weiterhin gelingt, die GdL aus den privaten Betrieben zu halten.