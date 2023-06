AfD-Umfrageergebnisse: Schlechtreden hilft nicht weiter

Die Umfrageergebnisse der Ampel-Koalition zuzuschreiben, ist frech. Union und FDP sägen auch am eigenen Ast durch ihr ständiges Lamentieren.

Balkon-Solaranlagen sieht man an immer mehr Häusern und Wohnungen. Noch nie wurden so viele dieser Mikro-Kraftwerke verkauft. Ein Zeichen dafür, dass viele Menschen regenerative Energien gut finden. Und sicher sind diese Anlagen auch deshalb so erfolgreich, weil Kauf und Installation kinderleicht sind und ohne viel Bürokratie auskommen. Wäre das bei allen Heiz- oder Energieanlagen so, dann hätten wir nicht die unsäglichen Diskussionen der letzten Monate erleben müssen.

Zugleich zeigt sich, dass das Thema Klimaschutz in der Bevölkerung stark polarisiert. Auch, weil Bild-Zeitung und andere Schlicht-Medien beständig von „Chaos“ oder „Heiz-Hammer“ geifern, obgleich es die Sachlage nicht erlaubt.

Eine seltsame Logik

Die Union springt gern auf den Zug auf, ohne echte Verbesserungen zu liefern. Die AfD muss sogar gar nichts tun, um dennoch in Umfragen zuzulegen.

Es ist also dreist, wenn das Erstarken der Rechtsaußen nun besonders der „Ampel“ in die Schuhe geschoben wird. Nach dem Motto: Weil deren Minister sich streiten, würden die Menschen radikal. Eine seltsame Logik.

Hatte CDU-Chef Merz nicht vollmundig prophezeit, dass er die Zustimmung zur AfD halbieren werde? Bislang geht dieser Plan gründlich schief. Merz und Söder wirken nicht als nötige und konstruktive Opposition, sondern als Verstärker der Missstimmung im Lande. Und darüber lachen sich nur die Populisten ins Fäustchen.

Sie sägen am eigenen Ast

Natürlich hakt es in der Bundesregierung. Alles andere wäre auch ein Wunder, wenn der Krieg in der Ukraine die Welt erschüttert, wenn unzählige Menschen auf der Flucht sind, dazu die globale Inflation und mehr Klimaveränderungen. All diese Herausforderungen erfordern kluge und besonnene Politik, die sich natürlich auch Kritik gefallen lassen muss. Aber was überhaupt nicht hilft, ist beständiges Hetzen, Verdrehen und Lamentieren. Union und auch FDP sollten darüber nachdenken, denn angesichts der Umfragewerte haben auch sie gemeinsam keine Mehrheit. Sie sägen am eigenen Ast.

