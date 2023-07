Ambulante OPs: Kosten sparen muss Grenzen haben

Vermutlich ließe sich durch mehr ambulantes Operieren tatsächlich Geld sparen. Aber diese Praxis zu überziehen, wäre nicht zum Wohl der Patienten.

Nichts gegen die Kompetenz niedergelassener Ärzte, Operationen durchzuführen: Wenn die Ausstattung zur Erfahrung passt, ist das völlig in Ordnung – und wird ja schon in vielen Fällen genau so praktiziert.

Der Vorstoß des Kassenärztechefs schießt übers Ziel hinaus. Natürlich lassen sich Kosten sparen, wenn nicht die komplette Klinikinfrastruktur bei einem Eingriff mitbezahlt werden muss.

Es muss auch zum Patienten oder zur Patientin passen

Aber das sollte dann beispielsweise immer auch zur persönlichen Lage der Patienten und Patientinnen nach der OP passen. Und dass Wartezeiten für einen Facharzttermin länger werden, wenn mehr ambulant operiert wird, ist auch klar.

Kosten sparen ist ein hehres Ziel. Aber gerade in Gesundheitsfragen muss das Grenzen haben. Die Klinikreform mit potenziellen Schließungen wird dem Normalpatienten schon genug Probleme bereiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung