Angriff auf Ukraine: Der Westen muss das richtige Maß finden

Russlands Angriff auf die Ukraine ist verstörend. Manch einer bezeichnet Putin schon als „Wahnsinnigen“. Trotzdem darf der Dialog nicht abreißen.

Außenministerin Baerbock hat ganz richtig formuliert: „Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht“, sagte sie am Morgen. In diesem Satz schwingen alle politischen Diskussionen der letzten Wochen mit; zugleich drückt der Satz Fassungslosigkeit und Ohnmacht aus. Denn all jene, die bislang noch Verständnis für die russischen Belange aufgebracht hatten, sehen sich nun desillusioniert und betrogen. Und all jene, die die Russen schon immer für feindselig und hinterhältig hielten, fühlen sich mit dem Überfall auf die Ukraine vollends bestätigt.

Doch am Ende bringt alle Rechthaberei überhaupt nichts. Und tatsächlich begann der Krieg gegen die Ukraine ja nicht erst seit heute, Tausende Tote hat er bereits in den letzten Jahren gefordert. Nicht nur Soldaten sind getötet worden, sondern auch sehr viele Zivilisten, Frauen und Kinder.

Ukraine-Konflikt: Krieg hat mit russischem Angriff eine neue Stufe erreicht

Seit heute früh hat dieser Krieg eine neue Stufe erreicht. Und niemand weiß, welche Ausmaße er noch annehmen wird. Die Rede, die Putin im Fernsehen hielt, wirkt aggressiv und bizarr. Seine Begründung, dass er im Osten der Ukraine einen Völkermord verhindern wolle, ist anmaßend und verstörend. Warum holt er dann nicht die Vereinten Nationen ins Land, die den angeblichen Genozid bestätigen?

Manch einer beschreibt Putin als einen Wahnsinnigen, der die Welt in einen furchtbaren Krieg stürzt. Tatsächlich ist die Lage enorm gefährlich. Natürlich müssen die Sanktionen des Westens nun hart und unmissverständlich sein. Doch man ahnt bereits, dass darauf nur noch weitere Angriffe der russischen Truppen folgen werden.

Dieses Aufschaukeln des Konflikts muss auf alle Fälle verhindert werden. Nach der Feststellung „Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht“ muss es darum gehen, wie der Westen das richtige Maß an wirtschaftlichen und politischen Gegenreaktionen findet – und gleichzeitig weiter an einer Lösung zu einer friedlichen Koexistenz arbeitet. Eine wirklich gute Antwort darauf hat bislang leider noch niemand gefunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung