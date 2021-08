Kommentar Anschläge in Kabul: Eine Katastrophe mit Ansage

Kabul. Bei einem Anschlag in Kabul sind dutzende Menschen getötet worden, darunter mehrere US-Soldaten. Es ist die ultimative Demütigung der Supermacht.

Die Tragödie von Kabul ist zu einer Katastrophe eskaliert. Einer Katastrophe mit Ansage. Seit Tagen hatten Geheimdienste vor Anschlägen gewarnt. Und doch konnten sie geschehen. Selbstmordattentäter sprengen sich inmitten schutzsuchender Menschen in die Luft, die panisch versuchen, in den Flughafen der afghanischen Hauptstadt zu gelangen, um dem Regime der Taliban zu entkommen. Die Bilder und Videos in den sozialen Medien sind schwer erträglich.

Die afghanische Filiale des sogenannten Islamischen Staats hat sich zu dem Massenmord mit Dutzenden Toten und Hunderten Verletzten bekannt. Die IS-Terroristen haben bereits in der Vergangenheit ihre unfassbare Grausamkeit demonstriert, etwa bei dem Angriff auf eine Geburtsklinik der Ärzte ohne Grenzen im vergangenen Jahr, bei der sie Neugeborene und ihre Mütter ermordeten. Jetzt haben sie den neuen Herrschern Afghanistans und den verhassten USA zugleich einen brutalen Schlag versetzt.

Ermordnung von 12 US-Soldaten ist die ultimative Demütigung der Supermacht

Der IS steht den Taliban feindlich gegenüber. Für die IS-Terroristen sind die Taliban „bärtige Götzenanbeter“ und Marionetten des Westens, einfach schon deshalb, weil sie sich auf Verhandlungen einlassen und keinen weltweiten Dschihad anstreben. Sie als Ordnungsmacht zu diskreditieren war ein Ziel der Anschläge von Donnerstag. Die Ermordung von mindestens zwölf US-Soldaten auf den letzten Metern des US-Afghanistan-Einsatzes ist die ultimative Demütigung der Supermacht.

Für die afghanische Bevölkerung sind die Anschläge der Beweis, dass all die Versprechen der neuen Herrscher von Sicherheit und Frieden leere waren. Der Westen hinterlässt ein Land, das nun von einer mittelalterlichen Klerikal-Diktatur beherrscht wird, die sich ihrerseits gegen noch grausamere und brutalere Dschihadisten erwehren muss. Schlimmer hätte es nicht kommen können.