Atomkraft? Ja, bitte! Grüne Wende in Energiepolitik erstaunt

Die Grünen standen jahrzehntelang für einen harten Anti-Akw-Kurs. Nun schwenkt die Partei um. Das ist erstaunlich - und zeugt von Mut.

Der Widerstand gegen die Atomkraft gehört zum Markenkern der Grünen. Die Blockaden und die Schlachten mit der Polizei an Kraftwerken, Wiederaufbereitungsanlagen und Zwischenlagern mündeten in die Gründung einer Partei, quasi als parlamentarischer Arm einer Basisbewegung. Das ist sehr lange her. Aber noch nicht so lange, dass die Realpolitiker Habeck und Baerbock allzu sorglos die Parteilinie in Richtung Atomkraft umschwenken mochten.

Lange und möglicherweise wider besseres Wissen hatte der Bundeswirtschaftsminister technische Gründe vorgeschoben, die einer Verlängerung der Laufzeiten der drei deutschen Atommeiler über das Jahresende hinaus im Wege stehen würden. Mal waren es Brennstäbe, die angeblich nicht zu beschaffen seien, dann wieder war es das Personal, das dann nicht mehr zur Verfügung stehen würde, dann wieder aufwendige Sicherheitsüberprüfungen, die dann nötig würden. Doch dieser Kurs war angesichts der vielen Zumutungen für die inflationsgeplagten Bürger gegen FDP und SPD nicht mehr durchzuhalten, ohne dass die Koalition insgesamt Schaden zu nehmen drohte. Darum haben Spitzen-Grüne am Wochenende die Kehrtwende eingeleitet.

Kehrtwende in der Energiepolitik: Das kann nicht ohne Widerspruch bleiben

Das zeugt von Mut und von hoher Bereitschaft, die politische Verantwortung für das Land über die Interessen der eigenen Partei zu stellen. Die Wandlung der Grünen ist erstaunlich. Neben der Anti-Akw-Bewegung gehört die Friedensbewegung zu den Wurzeln der Partei. Und dennoch ist es die grüne Außenministerin, die Deutschlands Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Putins Russland mit den klarsten Worten begleitet. Das kann in der Partei nicht ohne Widerspruch bleiben, aber sie wird den Kurswechsel mittragen. Und die Wähler werden die Geradlinigkeit wohl honorieren, wie die hohen Umfragewerte fürs grüne Spitzenpersonal belegen.

Und in NRW? Da steht möglicherweise die nächste heilige Kuh zur Schlachtung an. Ausgerechnet in der Zeit einer neuen Landesregierung unter grüner Beteiligung könnte Lützerath doch noch weggebaggert werden. Denn auch Braunkohle steht wieder höher im Kurs.

